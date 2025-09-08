Amor Romeira denuncia el ataque que sufrió este domingo: "Estamos en shock"

La colaboradora de Fiesta Amor Romeira ha denunciado en sus redes sociales el ataque que sufrió este domingo tras coger un taxi con un amigo: "Estamos en shock".

Tal y como explica en un story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram, "acabo de sufrir un ataque transfóbico por parte del conductor del taxi".

Explica que el conductor "era marroquí y me dijo, 'señora, pide el pin a la hora de pagar'; mi amigo, de forma jocosa dice 'te ha llamado señora' y dice él, 'bueno, señorita' y le digo 'sí, que no estoy casada'".

Sin embargo, cuando se bajaron del coche, el conductor le dijo "señora con rifle, que eres un tío maricón". Amor Romeira asegura que "estamos en shock con lo vivido, ojalá se tomen medidas, llegue al dueño del taxi y quiten del servicio público a ese troglodita que tiene que volver a la cueva".

Amor Romeira se dio a conocer en la séptima edición de Gran Hermano, donde rápidamente captó la atención del público gracias a su carisma, espontaneidad y una sinceridad poco común. Aunque no ganó el concurso, su paso por la casa le brindó algo incluso más valioso: la aceptación del público y un espacio duradero en el panorama mediático español.

Tras su paso por el reality, Amor continuó construyendo su carrera en televisión, participando en distintos formatos y consolidándose como una figura reconocida. No obstante, su camino hacia el éxito no fue sencillo. Su vida dio un giro importante cuando decidió compartir públicamente su identidad como mujer trans, una decisión cargada de valentía que marcó un antes y un después en su trayectoria personal y profesional.

El proceso de transición de Amor, contado con transparencia y firmeza, no solo visibilizó su experiencia, sino que la convirtió en un referente dentro del colectivo trans. Desde entonces, ha sido una voz activa en la defensa de los derechos LGTB+, contribuyendo a abrir espacios de diálogo y a romper estigmas dentro y fuera de los medios.

A lo largo de los años, también ha tenido que enfrentarse al lado más hostil de la exposición mediática. Las redes sociales, en particular, han sido escenario de ataques y discriminación. Sin embargo, Amor ha respondido con entereza, utilizando su plataforma para denunciar estas situaciones y seguir luchando por la igualdad y el respeto hacia todas las identidades.

Más allá de su activismo, Amor Romeira ha demostrado una gran versatilidad artística. En el ámbito musical, ha lanzado varios sencillos con letras que reflejan sus vivencias, emociones y visión del mundo, ganándose el apoyo de un público que valora tanto su talento como su autenticidad.

En el mundo de la moda, también ha dejado huella: ha trabajado como modelo y ha protagonizado campañas publicitarias que celebran la diversidad y rompen con los cánones tradicionales de belleza. Su estilo personal y actitud segura han inspirado a muchas personas a expresarse con libertad y orgullo.

Hoy, Amor Romeira es mucho más que una personalidad televisiva. Es una artista, activista y símbolo de resistencia y autenticidad. Su recorrido demuestra que es posible construir una carrera significativa y duradera basada en la verdad de uno mismo.

Fama

En una industria donde la fama suele ser pasajera, Amor representa un ejemplo de cómo el coraje, la coherencia y la pasión pueden transformar una aparición en televisión en una plataforma de cambio real. Su historia es una invitación a mirar más allá del espectáculo y reconocer el valor de las historias reales, que nos inspiran a ser más empáticos, más humanos y más conscientes de la diversidad que nos rodea.