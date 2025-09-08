Belén Esteban convierte un taxi en escenario al cantar a pleno pulmón un hit de Karol G

Belén Esteban no solo hace reír y emocionar en televisión, también lo consigue en redes sociales con su espontaneidad. La colaboradora ha vuelto a protagonizar un momento viral al cantar a pleno pulmón uno de los grandes éxitos de Karol G durante un trayecto en taxi.

Un karaoke improvisado sobre ruedas

En el vídeo, compartido por ella misma, Belén entona con pasión “Si Antes Te Hubiera Conocido”, una de sus canciones favoritas de la artista colombiana. Sin filtros ni vergüenza, la “princesa del pueblo” convirtió el asiento trasero del taxi en un escenario improvisado, regalando a sus seguidores una actuación cargada de energía y mucho humor.

Su historia de amor con Karol G

La conexión de Belén con la música de Karol G no es nueva. La colaboradora ha confesado en varias ocasiones que la descubrió gracias a su hija Andrea y que desde entonces la colombiana se ha convertido en su ídolo. Su emoción fue máxima cuando pudo conocerla en persona durante una entrevista con Broncano: “Por Karol G me tiro por el tobogán. La quiero más por mi hija, por ella escucho su música”, aseguró en aquel encuentro que la marcó para siempre.

Una fan entregada

Desde aquel momento, Belén no ha dejado de compartir su admiración por la intérprete de “Bichota”. Fotos juntas, dedicatorias y, ahora, vídeos improvisados cantando sus temas. Una prueba más de que, incluso en un taxi y sin micrófonos de por medio, la “princesa del pueblo” sabe cómo convertirse en protagonista absoluta.