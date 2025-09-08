Belén Esteban convierte un taxi en escenario al cantar a pleno pulmón un hit de Karol G
“Princesa del pueblo” y fan número uno
Belén Esteban no solo hace reír y emocionar en televisión, también lo consigue en redes sociales con su espontaneidad. La colaboradora ha vuelto a protagonizar un momento viral al cantar a pleno pulmón uno de los grandes éxitos de Karol G durante un trayecto en taxi.
Un karaoke improvisado sobre ruedas
En el vídeo, compartido por ella misma, Belén entona con pasión “Si Antes Te Hubiera Conocido”, una de sus canciones favoritas de la artista colombiana. Sin filtros ni vergüenza, la “princesa del pueblo” convirtió el asiento trasero del taxi en un escenario improvisado, regalando a sus seguidores una actuación cargada de energía y mucho humor.
Su historia de amor con Karol G
La conexión de Belén con la música de Karol G no es nueva. La colaboradora ha confesado en varias ocasiones que la descubrió gracias a su hija Andrea y que desde entonces la colombiana se ha convertido en su ídolo. Su emoción fue máxima cuando pudo conocerla en persona durante una entrevista con Broncano: “Por Karol G me tiro por el tobogán. La quiero más por mi hija, por ella escucho su música”, aseguró en aquel encuentro que la marcó para siempre.
Una fan entregada
Desde aquel momento, Belén no ha dejado de compartir su admiración por la intérprete de “Bichota”. Fotos juntas, dedicatorias y, ahora, vídeos improvisados cantando sus temas. Una prueba más de que, incluso en un taxi y sin micrófonos de por medio, la “princesa del pueblo” sabe cómo convertirse en protagonista absoluta.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!