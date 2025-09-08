Cristina Pedroche estalla tras el odio recibido en las redes sociales: "Te has muerto"

"Te has muerto" es una de las lindezas que ha recibido la presentadora Cristina Pedroche en sus redes sociales, que abandonó de forma momentánea tras dar a luz. Uno más de los mensajes de odio que recibe y por los que ha acabado estallando: "Leer según qué cosas duele"

Y es que Pedroche ya recibía bastante odio en las redes sociales, algo que denunció durante el anuncio que hizo el año pasado por las campanadas de Antena 3, pero es que está llegando a unos extremos imposibles. La presentadora muestra una captura de estos mensajes en los que le dicen "nos la suda, retrasada" o "ey zorra". Eso sí, también destaca que recibe también muchos mensajes de cariño, "pero a veces leer según qué cosas duele. En fin, yo sigo deseándoos a todos mucho amor".

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche @cristipedroche

Cristina Pedroche comenzó su andadura profesional en el mundo del modelaje, formando parte de una reconocida agencia de modelos y actores. En esta etapa inicial, participó en campañas publicitarias de marcas como Movistar y Tampax, y apareció en catálogos y revistas de renombre. También realizó pequeñas intervenciones en series como Yo soy Bea y Sin tetas no hay paraíso (2009), además de debutar como reportera en el canal de videojuegos EATV, propiedad de Electronic Arts. Así inició su transición hacia la televisión.

Su verdadero salto a la fama llegó en 2010, cuando se incorporó al programa Sé lo que hicisteis... como reportera, tomando el relevo de Pilar Rubio. Su presencia fresca y natural conectó rápidamente con el público, y se mantuvo en el espacio hasta su final en 2011. Poco después, se unió al equipo de Otra Movida en Neox, donde trabajó hasta mediados de 2012. Durante este periodo, su popularidad creció notablemente, apareciendo en portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, dio el salto a la radio colaborando en Yu: No te pierdas nada, dirigido por Dani Mateo en Los 40 Principales. Unos meses más tarde, se incorporó al programa matutino Anda Ya de la misma emisora. Su fuerte presencia en redes sociales la convirtió en una figura influyente: en marzo de 2013 se convirtió en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en Twitter. A finales de ese mismo año, regresó a La Sexta como colaboradora fija de Zapeando, programa diario de sobremesa presentado por Frank Blanco.

Cristina también hizo incursiones en el mundo de la ficción televisiva. En 2014 participó en capítulos de series como La que se avecina, Aída y Águila Roja. Ese mismo año, fue la encargada de presentar la gala de los Neox Fan Awards, y colaboró en Los viernes al show en Antena 3.

A finales de 2014, firmó un contrato de larga duración con Atresmedia, consolidando así su posición en el grupo audiovisual. Ese año también protagonizó una de sus primeras grandes polémicas al lucir un vestido transparente durante las Campanadas de Fin de Año, un evento que desde entonces ha marcado parte de su identidad mediática.

En 2015, se tomó una pausa temporal en Zapeando para presentar Pekín Express en Antena 3, proyecto que repitió en 2016 en La Sexta. En 2018 renovó su contrato con Atresmedia, y volvió a encargarse de las Campanadas junto a Alberto Chicote, destacando por un llamativo vestido con una escultura de vidrio.

Desde 2019, participó como colaboradora en El Hormiguero 3.0, y siguió siendo la presentadora habitual de las Campanadas en Antena 3. En diciembre de ese año, volvió a sorprender al público con un vestido que simulaba una mascarilla, como homenaje a los afectados por la pandemia de COVID-19.

Love Island

En 2021, amplió su faceta como presentadora al frente del reality Love Island. Ese mismo año y en 2022, repitió al frente de las Campanadas junto a Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo. Este éxito continuó hasta 2024, cuando perdió el liderazgo en favor de TVE.