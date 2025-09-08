El ex de Mar Flores arremete contra la modelo tras el anuncio de sus memorias: "No tengo nada que ver con aquello"

Ante la inminente publicación de sus memorias, 'Mar en calma', el próximo 10 de septiembre, Mar Flores ha concedido una entrevista a la revista 'Vanity Fair' en la que, rememorando algunos de los episodios más importantes de su vida a corazón abierto, arremete directamente contra Alessandro Lequio, con el que vivió un polémico romance entre 1996 y 1997.

Implacable, habla de la portada de 'Diez minutos' que protagonizó con el ex de Ana Obregón en una cama en Italia cuando era pareja del empresario Fernando Fernández Tapias, fallecido el 24 de octubre de 2023 "Es que es todo tan retorcido. Yo he escuchado la misma frase en boca de dos italianos: 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. Y yo, desde luego, me lo comí bien freddo", confiesa, tachando al colaborador televisivo de "cruel, machista y vengativo".

Unas declaraciones a las que Lequio ha respondido sin paliativos este lunes en el plató del nuevo 'Vamos a ver'. Aunque a su llegada a las instalaciones de Mediaset se ha mostrado parco en palabras ante las cámaras de Europa Press y se ha limitado a dejar claro que no le preocupa "en absoluto" lo que Mar pueda contar sobre él en su biografía, no ha dudado en explayarse en directo cuando Patricia Pardo le ha preguntado qué le parece lo que la modelo ha dicho sobre él en 'Vanity Fair'.

"Mar flores no miente, reinventa, lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos" ha comenzado rotundo. "Debe ser agotador, realmente agotador, tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad" ha añadido a continuación, asegurando que "aquí lo que importa no es lo que hizo Mar Flores, sino por qué se orquestó un contubernio mediático para apuntar contra mí siendo yo el único soltero en todo aquello. Es importantísimo".

Como ha dejado claro -después de revelar que fue su mujer, María Palacios, quien le leyó la entrevista de la madre de Carlo Costanzia mientras él veía la final del US Open disputada por Carlos Alcaraz este domingo-, "ella dice de repente que éramos los dos solteros. ¿Cómo que los dos? Ella no, estaba con Fernández Tapias en el 97"

A pesar de que han sido varias las ocasiones en las que ha hablado sobre sus polémicas imágenes en portada de Interviu con Mar en la cama, Lequio no ha dudado en explayarse y recordar al detalle cómo sucedió todo, insistiendo en que no fue él quien las vendió a la prensa como se ha pensado durante mucho tiempo: "Las fotos nos las hicimos los dos con una camarita de fotos, los dos en la cama. Llevábamos un año de relación, nos ponemos con una camarita de tontos y nos hacemos esas fotos".

"Mar flores tiene una imaginación tan activa que perfectamente podría escribir ficción. La pena es que crea que es una autobiografía. Y que conste que yo no tengo nada en contra de la ficción siempre y cuando no se presente como una memoria real" ha añadido demoledor.

"Esas fotos nos las hicimos nosotros, las copias las tiene el marido de la hermana de Mar Flores que es Kiko Matamoros, que era su representante en ese momento. Yo no tenía copias. Las tenia el fotógrafo amigo ya no más amigo Miguel Temprano. A mí se me señaló y yo no fui. Yo no. Ella lo sabe perfectamente, eso fue dos años después de nuestra relación ella estaba saliendo con otra persona y yo ya vivía otra vida. No tengo nada que ver con aquello" ha defendido.

Además, ha respondido a Mar al decir que esas imágenes no eran "escandalosas porque éramos dos personas que teníamos una relación muy romántica...". "Esas fotos eran escandalosas porque en dos de las fotos ella tiene un ejemplar en sus manos del suplemento 'Blanco y negro' donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias, que se quería casar con él y que era el amor de su vida" ha revelado rotundo.

Y, reconociendo que estaba "totalmente enamorado" de la modelo, sí ha explicado cuál fue el detonante del fin de su relación en 1997: "Yo hice las fotos de la famosa farola que salieron en portada de 'Diez minutos'. Esa foto es mía, se hizo desde casa de mi madre en Roma, desde la capilla del palacio. La hace Miguel Temprano y yo quería hacer esto porque quería que ella rompiese con Fernando Fernández Tapias" ha admitido, desvelando que por esas imágenes cobró 2,5 millones de pesetas "que se los di íntegros a Mar Flores porque me los exigió *después de decirle que la portada la había hecho yo porque quería que rompiese con Fernando".

No piensa callarse

Un tema que promete traer todavía mucha cola, ya que Alessandro ha dejado claro que no piensa callarse y seguirá hablando de su affaire con Mar en los próximos días.