Gloria Camila, Adara y el resto de concursantes ya han cumplido con la tradición más esperada de ‘Supervivientes’: el salto del helicóptero

El estreno de Supervivientes All Stars 2025 ha dejado por fin uno de los momentos más icónicos del reality: los saltos del helicóptero. Tras el retraso inicial por motivos de seguridad, los concursantes se lanzaron este domingo en Conexión Honduras, regalando instantes que quedarán grabados en la historia del concurso.

JESSICA BUENO

Jessica Bueno abrió la tanda con seguridad y una emotiva dedicatoria a sus tres hijos, mientras Noel Bayarri desvelaba que tiene el corazón ocupado con una misteriosa “mariposita”. Carlos Alba y Kike Calleja se emocionaron con mensajes a sus familias, recordando especialmente a los que ya no están.

MIRI PÉREZ-CABRERO

Hubo también lugar para la diversión: Miri Pérez-Cabrero bromeó sobre los rumores que la relacionan con Froilán y dedicó su salto a la Casa Real, mientras Alejandro Albalá, visiblemente conmovido, quiso enviar un mensaje de fuerza a quienes atraviesan momentos difíciles.

ADARA MOLINERO

El momento más tenso lo protagonizó Adara Molinero, que sufrió una crisis de ansiedad antes de lanzarse. Finalmente, con el apoyo de los médicos, logró cumplir el reto dedicándolo a su hijo Martín y a su novio, Vicente Romero.

GLORIA CAMILA

Gloria Camila emocionó al dedicar su salto a su familia y a Michu, la madre de su sobrina fallecida recientemente, convirtiendo su momento en uno de los más sentidos de la noche. Por su parte, Sonia Monroy, con su inseparable peluche, rindió homenaje a todas las “guerreras” que luchan contra el cáncer.

IVÁN GONZÁLEZ

Iván González sorprendió con una declaración de amor a Teresa Bass y un recuerdo muy especial a José Luis Losa, mientras que Tony Spina y Fani Carbajo cerraron la tanda entre nervios, lágrimas y mensajes de amor para sus respectivas parejas e hijos.

Así, entre adrenalina, risas, lágrimas y dedicatorias al cielo, los concursantes han dado el primer gran paso de esta aventura que promete emociones fuertes en cada gala.