Jessica Bueno confiesa que ha retomado el contacto con Kiko Rivera tras divorciarse de Irene Rosales: "Estoy soltera pero tengo un hijo maravilloso con Kiko"

Jessica Bueno ha regresado a Honduras como concursante de 'Supervivientes All Stars 2025' tras su paso por el reality en 2011, marcado por su relación con Kiko Rivera, con el que comenzó una historia de amor al salir del concurso que duró dos años -marcados por los altibajos y las polémicas- y fruto de la cual nació su único hijo en común, Fran (12).

Y aunque en el estreno del programa el pasado jueves dejó claro que ha vuelto a los Cayos Cochinos "para cerrar un ciclo y que se me empiece a recordar de otra forma y no como el primer 'Supervivientes'", desmarcándose del Dj al asegurar que "yo estoy soltera, pero tengo un hijo maravilloso con Kiko y ya está, poco más te voy a decir" -respondiendo de lo más incómoda a Jorge Javier Vázquez cuando le preguntó por su situación sentimental ahora que el hijo de Isabel Pantoja se ha separado de Irene Rosales-, con el paso de los días la modelo se ha soltado con sus compañeros y ha revelado cómo es su relación con la pareja.

Durante una conversación con Fani Carbajo, Jessica ha hablado en primer lugar sobre los motivos de su ruptura con Luitingo el pasado febrero tras dos años de relación, y ha salido a colación el nombre de Kiko: "He sentido decepción porque no funcionara. Se me juntó todo. Yo tenía muchos problemas con el padre de mis hijos... pero con Kiko bien, muy bien. Estamos en contacto".

De ahí que, como ha desvelado, se puso en contacto tanto con el cantante como con Irene cuando se enteró de su separación. "Igual que yo he recibido mensajes de ellos cuando a mí las cosas no me han ido bien. Pero tengo buena relación" ha relatado evitando entrar en detalles.

Respecto al resto del clan Pantoja, la modelo ha confesado que no tiene relación ni con Isabel Pantoja ni con Isa Pi, aunque sí ha confirmado que cuando coincidió con la hermana de Kiko en un evento hace unos meses -en la entrega de los premios Sevilla Magazine en la capital andaluza- sí le dio "la enhorabuena por su embarazo".