Nuevo look
Jorge Javier impacta al quitarse las gafas tras su operación de estética facial integral: "Las caras se asientan con el tiempo"
El presentador se puso al frente de 'Supervivientes All Stars' el jueves con gafas de sol y hoy se las ha quitado para estrenar la nueva temporada de 'El diario de Jorge'.
Kevin Rodríguez
Jorge Javier Vázquez sorprendió el jueves en 'Supervivientes All Stars' con su nuevo look. El presentador catalán se puso al frente de la gala con unas gafas de sol que no dejaban ver del todo su nuevo rostro, pero hoy se las ha quitado, impactando con su rostro e ironizando con el resultado.
"Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse", decía el presentador que minutos antes aparecía en pantalla cubierto con un sombrero y una blusa para conectar con Joaquín Prat, que se ha estrenado esta tarde al frente de 'El tiempo justo'.
"¿No me has reconocido eh? Porque no parezco ni yo", comentó a un invitado una vez comenzado su programa, a eso de las 18:30 horas, aproximadamente, cuando el showman dedicó un elogio a su propio programa por el estreno de su segunda temporada: "Cuando empezamos hubo muchísima gente que nos decía que no íbamos a llegar y aquí estamos".
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!