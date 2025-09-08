Kiko Rivera afronta desde el dolor su nueva vida de soltero: “nervioso y en tensión”

El DJ comienza de cero tras su ruptura con Irene Rosales, entre el apoyo de los suyos, la distancia con sus hijas y los rumores de una nueva ilusión en el entorno de la sevillana.

Un golpe inesperado para Kiko Rivera

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha supuesto un antes y un después en la vida del hijo de Isabel Pantoja. Aunque el matrimonio atravesaba una crisis profunda, el DJ no esperaba una ruptura definitiva y ahora reconoce que empieza “nervioso y en tensión”, tratando de asimilar el vacío que deja el final de su historia de amor.

Fuentes cercanas confirman que Kiko ha retirado sus pertenencias del domicilio conyugal y busca un nuevo hogar cerca de sus hijas, Ana y Carlota. Lo que más le duele, aseguran, es no verlas a diario ni poder llevarlas al colegio como hacía antes.

Borrón y cuenta nueva

Consciente de que comienza una etapa marcada por los cambios, Kiko Rivera ha borrado todas sus publicaciones en redes sociales. “Los buenos recuerdos ya están dentro de mí y es hora de empezar de cero”, ha explicado en un gesto que simboliza su deseo de recomponer su vida.

El DJ se refugia en sus hijas y en el cariño de los suyos. Pasar un fin de semana en Huelva con las pequeñas se ha convertido en un soplo de aire fresco y en la confirmación de que hoy su prioridad absoluta es la familia. A su alrededor, cuenta con una red de apoyo sólida: su hermano Cayetano Rivera, su prima Anabel Pantoja y su representante, Fran, le acompañan de cerca en esta etapa complicada.

Irene Rosales, entre el silencio y los rumores

Mientras tanto, Irene Rosales prefiere mantenerse al margen, aunque en su entorno aseguran que está muy enfadada por ciertas exclusivas que le han atribuido. Lejos de las polémicas, los rumores apuntan a que podría haber recuperado la ilusión junto a un atractivo pastelero de su localidad, con el que estaría compartiendo momentos de complicidad “poco a poco”.

Aunque la vida de ambos ha tomado rumbos distintos, tanto Kiko como Irene parecen decididos a afrontar esta separación con serenidad y respeto mutuo, priorizando el bienestar de sus dos hijas.