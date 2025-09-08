Marta Peñate y Oriana Marzoli incendian el plató de Supervivientes con una pelea tan brutal que obligó a Sandra Barneda a poner orden en directo
Una bronca que paralizó Conexión Honduras
El enfrentamiento comenzó cuando salió a relucir el nombre de Tony Spina, ex de Oriana y actual pareja de Marta, reavivando viejas rencillas entre ambas. Oriana recordó un episodio en el Festval de Vitoria donde, según ella, Marta la increpó de manera poco profesional. Marta, sin contenerse, replicó con fuerza: “Esto es un programa de supervivencia y yo vengo a defender a mi pareja. Todo lo que tenga que hablar con ella lo haré fuera”.
Un intercambio de zascas sin freno
Lejos de calmarse, la discusión escaló rápidamente. Oriana acusó a Marta de ser “una macarra” y de buscar problemas, mientras que Peñate respondió con frases demoledoras como “Aunque la choni se vista de seda, choni se queda”. El cruce de reproches mantuvo al público pegado a la pantalla y convirtió el momento en uno de los más tensos de la noche.
Sandra Barneda corta en seco
Ante el aumento de la tensión, Sandra Barneda tuvo que intervenir con firmeza: “Oriana, ya que llevas siete años como colaboradora, regla número uno: cuando la presentadora habla, te callas. Porque, si no, es una falta de respeto”. Sus palabras fueron contundentes y consiguieron frenar la bronca que había paralizado el plató.
Lo que viene… promete
Aunque la discusión terminó en ese instante, lo cierto es que este primer encontronazo entre Marta y Oriana promete marcar la temporada. Ambas han dejado claro que no están dispuestas a dar un paso atrás, y sus enfrentamientos podrían convertirse en el gran espectáculo de las próximas galas de Supervivientes All Stars.
