Este es el programa de Telecinco al que Belén Esteban se niega a ir: "Ahí no"

Parece que Telecinco ha abierto la veda para rescatar a los principales protagonistas de Sálvame tras el recibimiento que le hicieron a Lydia Lozano en De Viernes, donde ahora tiene un puesto de colaboradora. Pero, ¿quién será el siguiente? Belén Esteban tiene muy claro el programa de Telecinco donde se negaría a ir: "Ahí no".

La Patrona, que trabaja actualmente en No somos nadie, en Ten, aseguró ante sus compañeros que no tendría ningún problema en regresar a Telecinco. "Yo con Ana Rosa estaría cómoda y con Joaquín (Prat) también", aseguró Belén Esteban, señalando que el único programa al que no acudiría sería al recién inaugurado Vaya fama, el sustituto de Socialité. "Ahí no, pero no por nada, yo es que no trabajo los fines de semana", destacó la Esteban.

Belén Esteban saltó a la fama tras su relación con el torero Jesús Janeiro, más conocido como Jesulín de Ubrique. Fruto de esa unión nació su hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, Belén comenzó a forjar su propia trayectoria en los medios, convirtiéndose en una presencia constante en los programas del corazón de la televisión española.

Su debut televisivo se produjo en Como la vida, un espacio de Antena 3 presentado por Alicia Senovilla. Sin embargo, fue en 2002 cuando dio un paso más firme al incorporarse como colaboradora del programa Sabor a ti, conducido por Ana Rosa Quintana en la misma cadena.

Cuando Ana Rosa se trasladó a Telecinco en 2004, Belén decidió seguir sus pasos. Empezó su andadura en esta nueva etapa colaborando en Día a Día, que por entonces presentaba Carolina Ferre. Con el regreso de Ana Rosa tras su baja por maternidad, Belén se convirtió en una de las colaboradoras habituales de El programa de Ana Rosa, donde permaneció desde 2005 hasta 2009.

En ese mismo año, Esteban dio un giro a su carrera al unirse al equipo de Sálvame, el popular programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez. Su química con el presentador fue tal que ese mismo año ambos dieron juntos las campanadas de Nochevieja en la cadena.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2015, cuando participó en Gran Hermano VIP. Su paso por el reality fue muy seguido por la audiencia, y terminó coronándose como ganadora de esa edición.

En los últimos años, Belén ha seguido vinculada a la televisión. Participó como colaboradora especial en La familia de la tele en TVE, y actualmente forma parte del programa No somos nadie, emitido en el canal Ten.