Rosa se muerde la lengua en Pasapalabra: ¡habría ganado si se hubiera atrevido!

La gallega, que atraviesa uno de sus momentos más brillantes en el concurso, optó por la prudencia y firmó un empate… pero después descubrió que habría conseguido la victoria si se hubiera lanzado a dar esa última respuesta que tenía en mente.

Un pulso de infarto

Con siete segundos de ventaja, Rosa arrancó la prueba con paso firme sumando cinco aciertos, mientras que Manu respondió con la misma fuerza, encadenando seis letras en su turno. La igualdad marcó toda la primera vuelta, con un emocionante parcial de 20-19 a favor del madrileño.

Ya en la recta final, el marcador se apretó aún más: Manu decidió plantarse con un 22-21 a su favor. Rosa, con la presión en lo más alto, logró el empate… pero prefirió callar ante la última definición. Un gesto que, minutos después, descubrió que le había costado la victoria: si hubiera contestado, habría alcanzado los 23 aciertos.

La emoción continúa

El resultado supone un nuevo empate entre los concursantes estrella de esta edición, que así evitan la temida Silla Azul y prolongan un duelo histórico lleno de tensión, inteligencia y estrategia.

Mientras tanto, los invitados Eva Soriano y Nacho García pusieron el punto de humor con una divertida apuesta en La Pista, completando una tarde televisiva de lo más emocionante.

Rosa sigue demostrando que es una de las concursantes más carismáticas y queridas de Pasapalabra. Y aunque esta vez la prudencia le privó de la victoria, el público lo tiene claro: cada duelo suyo con Manu es un auténtico espectáculo.