Supervivientes ya tiene pareja sorpresa tras lo sucedido la pasada noche en Honduras: "Un auténtico flechazo"

Después de tan solo cinco días de convivencia en los Cayos Cochinos, parece que una incipiente historia de amor empieza a cocinarse a fuego lento en 'Supervivientes All Stars 2025'. Los protagonistas, Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá, que han tenido un comentadísimo acercamiento que ya está dando mucho que hablar entre sus compañeros.

A pesar de los rumores de relación surgidos entre la influencer y Froilán tras ser fotografiados en actitud cómplice este verano durante sus vacaciones en Ibiza, el ex de Isa Pantoja no dudaba en confesar durante la primera gala del reality el pasado jueves que la concursante "más completa" a todos los niveles de la edición le parece Miri, a la que no ha dejado de colmar de piropos y mimos en su primera semana juntos.

En unas imágenes emitidas este domingo durante 'Conexión Honduras', Albalá ha revelado a su compañera que sintió un auténtico "flechazo" al verla por primera vez. Ha sido durante la noche cuando, cogidos de la mano mientras la exconcursante de 'Masterchef' le hacía un masaje en los dedos, cuando tras pedirle que le "tocara el corazón", el cántabro ha reconocido que preferiría "morirse de amor que de frío".

Entre sonrisas y miradas cómplices, Miri le ha dicho que es "el chico más romántico que me he cruzado en mi vida", preguntándole "si es así siempre". Alejandro, encantado con las atenciones de la catalana, le ha asegurado que sí "si me gusta mucho", confesándole que "cuando te vi entrar la primera vez fue como... Uff. Un flechazo". "Es de las cosas más bonitas que me han dicho nunca" ha admitido ella.

La cosa no ha acabado aquí, ya que al día siguiente Miri comentó a sus compañeros que si les había molestado que hablase con Albalá mientras el resto dormían, que se lo dijesen. Una conversación en la que para Jessica, el ex de Sofía Suescun "estaba pelando la pava", aclarando Noel Bayarri que la modelo se refiese a que estaban "tonteando". Algo que él, de lo más sonriente, no ha negado en ningún momento.

Antes de su salto en el helicóptero, que han hecho juntos, Sandra Barneda ha comentado su "conexión" desde el primer momento. Nervioso, Alejandro ha confesado que aunque Miri le parece "la chica más guapa de aquí, no es que esté enamorado". "Es precioso, gracias, me encanta" ha reaccionado la influencer, alimentando las esperanzas de su compañero. ¿Estamos ante la primera carpeta de la edición?