5 libros para engancharte a la lectura (incluso si dices que no te gusta, como María Pombo)

Desde clásicos inolvidables hasta thrillers que se leen como una serie de Netflix, estas historias son perfectas para reconciliarte con la lectura sin esfuerzo.

1. El principito, el clásico que nunca falla

Corto, mágico y con mensajes que cambian según la etapa de tu vida. Ideal para empezar con algo breve y descubrir que un libro puede ser mucho más que un cuento infantil.

2. Farsa de amor a la española, el romance viral de TikTok

Elena Armas arrasó con esta historia de falso noviazgo que pronto dará el salto al cine. Ágil, divertida y adictiva, es perfecta para engancharse desde la primera página.

3. Volver a empezar, el fenómeno de Colleen Hoover

Si viste la película Romper el círculo, aquí tienes su continuación literaria. La novela sigue la historia de Lily y Atlas con toda la emoción que hizo de Hoover la autora favorita de quienes nunca leen.

4. Encuentra tu persona vitamina, inspiración para el día a día

Marian Rojas Estapé triunfa con esta guía de crecimiento personal que habla de rodearnos de las personas adecuadas y cuidar nuestra salud emocional. Claro, útil y fácil de aplicar.

5. La chica del tren, un thriller imposible de soltar

Un éxito mundial que atrapa como una serie en papel. Intriga, giros inesperados y un crimen lleno de secretos que convierte la lectura en pura adicción.

Una lectura para cada persona

No se trata de obligarte a leer, sino de encontrar el libro que encaje contigo. Romance, misterio, inspiración o clásicos atemporales: siempre hay una historia esperando para engancharte.