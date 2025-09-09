5 libros para engancharte a la lectura (incluso si dices que no te gusta, como María Pombo)
Estos cinco libros son la clave para aficionarse a la lectura
Desde clásicos inolvidables hasta thrillers que se leen como una serie de Netflix, estas historias son perfectas para reconciliarte con la lectura sin esfuerzo.
1. El principito, el clásico que nunca falla
Corto, mágico y con mensajes que cambian según la etapa de tu vida. Ideal para empezar con algo breve y descubrir que un libro puede ser mucho más que un cuento infantil.
2. Farsa de amor a la española, el romance viral de TikTok
Elena Armas arrasó con esta historia de falso noviazgo que pronto dará el salto al cine. Ágil, divertida y adictiva, es perfecta para engancharse desde la primera página.
3. Volver a empezar, el fenómeno de Colleen Hoover
Si viste la película Romper el círculo, aquí tienes su continuación literaria. La novela sigue la historia de Lily y Atlas con toda la emoción que hizo de Hoover la autora favorita de quienes nunca leen.
4. Encuentra tu persona vitamina, inspiración para el día a día
Marian Rojas Estapé triunfa con esta guía de crecimiento personal que habla de rodearnos de las personas adecuadas y cuidar nuestra salud emocional. Claro, útil y fácil de aplicar.
5. La chica del tren, un thriller imposible de soltar
Un éxito mundial que atrapa como una serie en papel. Intriga, giros inesperados y un crimen lleno de secretos que convierte la lectura en pura adicción.
Una lectura para cada persona
No se trata de obligarte a leer, sino de encontrar el libro que encaje contigo. Romance, misterio, inspiración o clásicos atemporales: siempre hay una historia esperando para engancharte.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes