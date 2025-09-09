Albert Rivera sorprende con un nuevo rumbo: de político a colaborador televisivo

El expolítico estrena sección propia en Espejo Público mientras disfruta de una etapa personal marcada por la paternidad y su discreto romance con Carla Cotterli.

Del Congreso al plató

Tras abandonar la política en 2019, Albert Rivera ha ido tejiendo una nueva vida lejos de los focos parlamentarios. Abogado, profesor, conferenciante y ahora colaborador televisivo: este lunes debutó en Espejo Público con El observatorio con Rivera, una sección semanal en la que analiza la actualidad política nacional e internacional con la soltura que le caracteriza.

Opiniones sin filtro

En su estreno, Rivera no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Pedro Sánchez respecto a Gaza e Israel: “Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna”, sentenció, dejando clara su postura y demostrando que su verbo sigue afilado pese a haber dejado atrás la primera línea política.

Una nueva vida personal

Si en lo profesional todo apunta a estabilidad, en lo personal Albert también disfruta de un buen momento. Tras su mediática relación con Malú —con quien tuvo una hija—, ahora comparte vida con la joven influencer Carla Cotterli. Discretos y celosos de su intimidad, apenas han trascendido detalles de su romance, aunque ella se ha convertido en un apoyo incondicional en esta etapa de cambios.

Padre por encima de todo

Más allá de platós y titulares, Rivera insiste en que sus hijas son lo más importante. Él mismo ha confesado que la paternidad le ha cambiado la vida, le ha hecho mejor persona y le ha dado una nueva perspectiva. Pese a su ruptura con Malú, ambos mantienen una relación cordial por el bien de la pequeña que tienen en común, mostrándose juntos en momentos clave como el inicio del curso escolar.

El futuro de Rivera

Dejando atrás la agitación política, Albert parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre la televisión, la docencia y su faceta más íntima. Un giro inesperado que confirma que, a sus 45 años, el expolítico sigue siendo capaz de reinventarse y sorprender… esta vez desde la comodidad del sofá de los espectadores.