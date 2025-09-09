Albert Rivera sorprende con un nuevo rumbo: de político a colaborador televisivo
Albert Rivera deja atrás la política y se reinventa en televisión
El expolítico estrena sección propia en Espejo Público mientras disfruta de una etapa personal marcada por la paternidad y su discreto romance con Carla Cotterli.
Del Congreso al plató
Tras abandonar la política en 2019, Albert Rivera ha ido tejiendo una nueva vida lejos de los focos parlamentarios. Abogado, profesor, conferenciante y ahora colaborador televisivo: este lunes debutó en Espejo Público con El observatorio con Rivera, una sección semanal en la que analiza la actualidad política nacional e internacional con la soltura que le caracteriza.
Opiniones sin filtro
En su estreno, Rivera no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Pedro Sánchez respecto a Gaza e Israel: “Sánchez utiliza la política internacional para hacer política interna”, sentenció, dejando clara su postura y demostrando que su verbo sigue afilado pese a haber dejado atrás la primera línea política.
Una nueva vida personal
Si en lo profesional todo apunta a estabilidad, en lo personal Albert también disfruta de un buen momento. Tras su mediática relación con Malú —con quien tuvo una hija—, ahora comparte vida con la joven influencer Carla Cotterli. Discretos y celosos de su intimidad, apenas han trascendido detalles de su romance, aunque ella se ha convertido en un apoyo incondicional en esta etapa de cambios.
Padre por encima de todo
Más allá de platós y titulares, Rivera insiste en que sus hijas son lo más importante. Él mismo ha confesado que la paternidad le ha cambiado la vida, le ha hecho mejor persona y le ha dado una nueva perspectiva. Pese a su ruptura con Malú, ambos mantienen una relación cordial por el bien de la pequeña que tienen en común, mostrándose juntos en momentos clave como el inicio del curso escolar.
El futuro de Rivera
Dejando atrás la agitación política, Albert parece haber encontrado un nuevo equilibrio entre la televisión, la docencia y su faceta más íntima. Un giro inesperado que confirma que, a sus 45 años, el expolítico sigue siendo capaz de reinventarse y sorprender… esta vez desde la comodidad del sofá de los espectadores.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes