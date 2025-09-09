Alessandro Lequio contraataca a Mar Flores: la guerra del pasado que vuelve a estallar

El colaborador no se ha mordido la lengua tras las demoledoras confesiones de la modelo en su biografía, reabriendo un romance lleno de polémicas y secretos nunca aclarados.

Una biografía que destapa viejas heridas

Mar Flores está a punto de publicar Mar en calma, unas memorias que, lejos de traer serenidad, han encendido la chispa de un nuevo enfrentamiento con Alessandro Lequio. En una entrevista para Vanity Fair, la modelo recordaba su relación con el italiano entre 1996 y 1997 y lo tachaba de “cruel, machista y vengativo”. Unas palabras que han hecho saltar chispas.

El contraataque de Lequio

Aunque en un principio aseguró que no le preocupaba “en absoluto” lo que Mar pudiera decir, el colaborador explotó en el plató de Vamos a ver: “Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos”. Con estas palabras, Lequio dejaba claro que no piensa quedarse callado ante lo que considera una manipulación de su historia.

La verdad sobre las fotos más polémicas

El italiano también quiso arrojar luz sobre las famosas imágenes en la cama que protagonizó con Mar y que en su momento sacudieron a la prensa rosa: “Nos las hicimos los dos con una camarita, como dos tontos. No fui yo quien las vendió”. Según explicó, las copias acabaron en manos de Kiko Matamoros y el fotógrafo Miguel Temprano, desmintiendo así que él hubiera filtrado el material.

Amor, dinero y traiciones

Lequio reconoció que estuvo “totalmente enamorado” de la modelo y confesó que fue él quien ideó las fotos de la famosa farola en Roma. Un gesto con el que, según admitió, buscaba que Mar rompiese con Fernando Fernández Tapias. Llegó incluso a revelar que los 2,5 millones de pesetas que recibió por esas instantáneas los entregó íntegros a la actriz porque así se lo exigió.

Un capítulo que promete nuevos titulares

Lejos de dar el asunto por zanjado, Lequio dejó claro que seguirá hablando: “Ella cree que escribe una autobiografía, pero en realidad es ficción”. Y lo cierto es que, más de 25 años después, el affaire entre Mar y Alessandro vuelve a ocupar portadas, demostrando que hay historias de amor —y de venganza— que nunca terminan del todo.