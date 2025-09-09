Belén Esteban sorprende con su confesión: volvería a Mediaset “con una llamada”
Belén Esteban desata la polémica
La colaboradora de Paracuellos desató la polémica en No somos nadie al reconocer que regresaría a Telecinco, encendiendo a sus compañeros y dividiendo a la audiencia.
Una confesión inesperada
En pleno directo, Belén Esteban no se anduvo con rodeos: “Si me llamaran de Mediaset, yo me iría con ellos, ¿queréis que os mienta?”. Una frase que dejó helados a sus compañeros de mesa, muchos de los cuales rechazan rotundamente volver a la cadena tras el fin de Sálvame.
La sombra de Ana Rosa Quintana
Lo que más dolió a sus seguidores fue escucharla decir que se sentiría cómoda trabajando con Ana Rosa Quintana o Joaquín Prat, dos figuras muy señaladas en la caída de Sálvame. Unas palabras que fueron vistas como traición por parte de la audiencia más fiel al extinto programa.
Redes en pie de guerra
Las redes sociales estallaron tras la confesión. Mientras unos tachaban a Belén de “traidora”, otros defendían a sus compañeros históricos como Carlota Corredera, Kiko Matamoros o María Patiño, quienes han mantenido una postura más firme frente a la cadena de Fuencarral.
El regreso de Lydia Lozano, ¿un precedente?
Las declaraciones de Belén llegan pocos días después del triunfal regreso de Lydia Lozano a Telecinco como colaboradora de ¡De Viernes!. Su fichaje ha abierto la puerta a especulaciones sobre un posible reencuentro de viejos rostros de Sálvame en Mediaset, aunque algunos como Matamoros o Corredera ya lo han descartado tajantemente.
Belén, entre la lealtad y la tentación
Con su sinceridad habitual, Belén Esteban vuelve a situarse en el ojo del huracán. ¿Será capaz de mantener la lealtad a sus compañeros o terminará cayendo en la tentación de volver al plató que la convirtió en estrella? La polémica está servida.
