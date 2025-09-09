La cara más íntima de Mar Flores en ‘El Hormiguero’: de su hijo Carlo a un agradecimiento sorprendente
Mar Flores se sienta en El Hormiguero y no deja a nadie indiferente
La modelo, a pocos días de lanzar sus memorias Mar en calma, abrió su corazón ante Pablo Motos y reveló episodios desconocidos de su vida, algunos tan duros que ni su propio hijo, Carlo Costanzia, sabía hasta ahora.
El relato más duro: Carlo y el día que desapareció
Serena y vestida de blanco, Mar confesó que uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue cuando su exmarido y padre de Carlo se llevó al pequeño de la guardería sin avisar. “Un día fui a recoger a mi hijo, que vivía conmigo y del que tenía la custodia, y no estaba. Se lo había llevado su padre, que vivía en Italia”, relató. Aseguró que, en ese instante, supo que no iba a ser “cosa de un fin de semana”, y así fue: pasaron semanas y meses de angustia.
El papel decisivo de Lequio y Fernández Tapias
En este complicado proceso, dos hombres resultaron claves: Fernando Fernández Tapias, que fue su pareja, y Alessandro Lequio, con quien tuvo un romance. “Hay dos hombres en mi vida a quienes doy las gracias por haberme ayudado a recuperar a Carlo cuando yo no lo tenía. Lequio y Fernando Fernández Tapias, gracias”, reconoció públicamente la modelo, que no dudó en dedicarles un lugar especial en su memoria.
Una nueva etapa con fuerzas renovadas
Más allá del dolor, Mar Flores aseguró sentirse en un momento de fortaleza personal y preparada para que sus hijos conozcan su historia sin filtros. Con sus memorias, quiere dejar constancia de lo vivido, de los sacrificios y de los aprendizajes que la han llevado hasta aquí.
Con esta entrevista, la empresaria vuelve a primera línea mediática y confirma que Mar en calma no será un simple libro, sino un testimonio sincero y cargado de verdad.
