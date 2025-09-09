David Broncano regresa rubio platino y con pullas contra El Hormiguero: así fue su vuelta a La Revuelta

El presentador sorprendió con un look radical, humor afilado y algún dardo envenenado hacia Pablo Motos y su audiencia infantil.

El regreso más comentado

Tras las vacaciones de verano, La Revuelta volvió a la parrilla de La 1 con un David Broncano renovado. El presentador apareció con el pelo teñido de rubio platino, un look que dividió a las redes entre quienes lo aplaudieron con entusiasmo y quienes lo bautizaron como “rubio pollo”.

Pullas con nombre y apellido

Pero lo que más ruido generó fueron sus bromas sobre la eterna competencia con El Hormiguero. Broncano pidió a su personaje infantil, el Señor Mágico, que no mandara a los niños a dormir, sino que los animara a quedarse viendo el programa: “Todos los niños son válidos para la audiencia. Luego siempre nos ganan por los niños”, dijo entre risas.

Grison tampoco se quedó atrás y lanzó otro dardo al repasar los invitados de Pablo Motos en la primera semana tras las vacaciones: “Sergio Ramos, Pérez-Reverte y Bertín Osborne, toda una declaración de intenciones”.

El duelo de audiencias

La batalla por el access prime time continúa más reñida que nunca. En su estreno, La Revuelta logró un 16,1% de cuota y 1.920.000 espectadores, su mejor dato desde marzo. Sin embargo, El Hormiguero volvió a imponerse por la mínima con un 17,2% y 1.944.000 espectadores.

Una guerra que no se detiene

Aunque Pablo Motos sigue liderando en la mayoría de los cara a cara (111 victorias frente a 41), Broncano ha demostrado que sabe cómo dar espectáculo: un look atrevido, bromas mordaces y el toque irreverente que lo ha convertido en uno de los presentadores más comentados del momento.