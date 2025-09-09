El duro revés de Kiko Rivera en plena separación de Irene Rosales: entre la pérdida y un nuevo comienzo

El hijo de Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida, marcado por la ruptura con Irene Rosales y la dolorosa despedida a un amigo cercano.

Un adiós inesperado

Apenas unas horas después de confirmar su separación de Irene Rosales, Kiko Rivera compartía en Instagram una desgarradora historia: “Descansa en paz, amigo”, escribía sobre un fondo negro acompañado de una estrella fugaz. Sin dar nombres, el DJ confesaba así la pérdida de un ser querido que ha agravado el difícil momento personal que atraviesa.

Mensajes para no rendirse

Lejos de caer, Kiko ha optado por apoyarse en frases motivacionales que comparte con sus más de un millón de seguidores: “Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar”, escribía citando a Khalil Gibran. Palabras que parecen dirigidas tanto a su público como a sí mismo, en un intento de salir adelante.

Un borrón y cuenta nueva en redes

En un movimiento sorprendente, el artista ha borrado casi todas las fotos de su Instagram, dejando únicamente dos publicaciones: un vídeo cocinando su primera pizza y un retrato en el que habla de sueños, música y nuevos proyectos. Un gesto simbólico con el que pretende empezar de cero tras su ruptura.

Entre la música y el streaming

Kiko ha dejado claro que quiere volcarse en su carrera: seguir haciendo música, prepararse físicamente para nuevos retos y apostar por su faceta como streamer, una pasión que descubrió en la pandemia y que ahora quiere profesionalizar. “Se vienen muchas sorpresas… Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero”, explicaba en un extenso comunicado.

Una promesa a sus seguidores

Consciente del cariño que recibe en redes, Kiko Rivera ha lanzado un mensaje directo a sus fieles: “Voy a estar mucho más presente aquí en Instagram… Espero que este año esté lleno de alegrías y momentos únicos vividos entre nosotros. ¿Me acompañas en la aventura?”.

El DJ, que afronta su nueva vida sin Irene Rosales, parece decidido a transformar la tormenta en una oportunidad. Y, como él mismo asegura, espera que pronto vuelva a brillar el sol.