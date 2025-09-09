Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orden y estilo low cost: la estantería de Ikea que arrasa por menos de 18 €

Ikea lanza una estantería verde, práctica y con mucho estilo

La estantería se monta fácilmente y no requiere mantenimiento. Sus medidas son 60 x 16 x 74 centímetros y, aunque ocupan muy poco espacio, será nuestro comodín para tener un espacio extra en casa. El precio en la web oficial de Ikea es 17,99 euros.

Lucía Salazar

El gigante sueco vuelve a enamorar con una pieza versátil, práctica y con mucho rollazo que promete convertirse en el nuevo imprescindible del hogar.

Orden y diseño low cost

Ikea lo ha vuelto a hacer. Entre sus últimas novedades destaca una librería verde con tres baldas que no solo sirve para organizar libros y documentos, sino que también aporta un aire original a cualquier estancia. Y todo por tan solo 17,99 euros.

Un color que marca tendencia

Su tono verde obedece a la estética kitsch, lo que le da un toque llamativo y moderno al salón, despacho o incluso al recibidor. Perfecta para combinar con macetas, velas o cualquier detalle decorativo que sume personalidad.

Funcionalidad en cada rincón

No se limita al salón: también es ideal para baños pequeños, donde aporta encanto y orden al mismo tiempo. Sus baldas metálicas permiten colocar desde toallas hasta productos de belleza, e incluso se pueden añadir ganchos laterales para colgar esponjas.

Práctica y fácil de montar

Con unas medidas de 60 x 16 x 74 cm, ocupa muy poco espacio y se convierte en un comodín perfecto para ganar almacenamiento extra. Además, se monta fácilmente y no requiere apenas mantenimiento.

El nuevo must de la temporada

Por menos de 18 euros, esta estantería se presenta como la aliada perfecta para quienes buscan orden y estilo a buen precio. No es de extrañar que ya esté conquistando las listas de favoritos.

