Orden y estilo low cost: la estantería de Ikea que arrasa por menos de 18 €
Ikea lanza una estantería verde, práctica y con mucho estilo
El gigante sueco vuelve a enamorar con una pieza versátil, práctica y con mucho rollazo que promete convertirse en el nuevo imprescindible del hogar.
Orden y diseño low cost
Ikea lo ha vuelto a hacer. Entre sus últimas novedades destaca una librería verde con tres baldas que no solo sirve para organizar libros y documentos, sino que también aporta un aire original a cualquier estancia. Y todo por tan solo 17,99 euros.
Un color que marca tendencia
Su tono verde obedece a la estética kitsch, lo que le da un toque llamativo y moderno al salón, despacho o incluso al recibidor. Perfecta para combinar con macetas, velas o cualquier detalle decorativo que sume personalidad.
Funcionalidad en cada rincón
No se limita al salón: también es ideal para baños pequeños, donde aporta encanto y orden al mismo tiempo. Sus baldas metálicas permiten colocar desde toallas hasta productos de belleza, e incluso se pueden añadir ganchos laterales para colgar esponjas.
Práctica y fácil de montar
Con unas medidas de 60 x 16 x 74 cm, ocupa muy poco espacio y se convierte en un comodín perfecto para ganar almacenamiento extra. Además, se monta fácilmente y no requiere apenas mantenimiento.
El nuevo must de la temporada
Por menos de 18 euros, esta estantería se presenta como la aliada perfecta para quienes buscan orden y estilo a buen precio. No es de extrañar que ya esté conquistando las listas de favoritos.
