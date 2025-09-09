Orden y estilo low cost: la estantería de Ikea que arrasa por menos de 18 €

El gigante sueco vuelve a enamorar con una pieza versátil, práctica y con mucho rollazo que promete convertirse en el nuevo imprescindible del hogar.

La estantería se monta fácilmente y no requiere mantenimiento. Sus medidas son 60 x 16 x 74 centímetros y, aunque ocupan muy poco espacio, será nuestro comodín para tener un espacio extra en casa. El precio en la web oficial de Ikea es 17,99 euros. / IKEA

Orden y diseño low cost

Ikea lo ha vuelto a hacer. Entre sus últimas novedades destaca una librería verde con tres baldas que no solo sirve para organizar libros y documentos, sino que también aporta un aire original a cualquier estancia. Y todo por tan solo 17,99 euros.

Un color que marca tendencia

Su tono verde obedece a la estética kitsch, lo que le da un toque llamativo y moderno al salón, despacho o incluso al recibidor. Perfecta para combinar con macetas, velas o cualquier detalle decorativo que sume personalidad.

Funcionalidad en cada rincón

No se limita al salón: también es ideal para baños pequeños, donde aporta encanto y orden al mismo tiempo. Sus baldas metálicas permiten colocar desde toallas hasta productos de belleza, e incluso se pueden añadir ganchos laterales para colgar esponjas.

Práctica y fácil de montar

Con unas medidas de 60 x 16 x 74 cm, ocupa muy poco espacio y se convierte en un comodín perfecto para ganar almacenamiento extra. Además, se monta fácilmente y no requiere apenas mantenimiento.

El nuevo must de la temporada

Por menos de 18 euros, esta estantería se presenta como la aliada perfecta para quienes buscan orden y estilo a buen precio. No es de extrañar que ya esté conquistando las listas de favoritos.