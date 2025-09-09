Jorge Javier Vázquez reaparece irreconocible y se ríe de sus retoques: “Soy yo, aunque no lo parezca”

El presentador estrenó la nueva temporada de El diario de Jorge con un cambio radical de imagen y mucho humor frente a las críticas.

Un estreno con sorpresa

Con camisa rosa, pelo teñido de rubio y un rostro visiblemente más terso, Jorge Javier Vázquez reapareció en televisión tras varias semanas de ausencia. El regreso no pasó desapercibido: el presentador lucía los resultados de una remodelación facial completa que incluía lifting, rinoplastia y otoplastia.

Humor ante las críticas

Lejos de esconderse, Jorge Javier decidió tomárselo con ironía. “Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca”, bromeó nada más comenzar el programa. Incluso comparó su nueva cara con la evolución de los formatos televisivos: “Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse”.

Los sacrificios del cambio

El paso por quirófano obligó al presentador a cancelar compromisos, como su asistencia al Festival de Vitoria para promocionar Supervivientes All Stars. Antes de la operación, se dio un respiro viajando a Tailandia, de donde volvió con energías renovadas y, como siempre, con ganas de sorprender.

Un Jorge renovado

Aunque algunos seguidores aplauden su valentía y otros critican el exceso de retoques, Jorge Javier ha demostrado que sigue fiel a su estilo: reírse de sí mismo, brillar en cada estreno y acaparar titulares con cada paso que da.