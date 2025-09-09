Jorge Javier Vázquez reaparece irreconocible y se ríe de sus retoques: “Soy yo, aunque no lo parezca”
Jorge Javier Vázquez reaparece en El diario de Jorge
El presentador estrenó la nueva temporada de El diario de Jorge con un cambio radical de imagen y mucho humor frente a las críticas.
Un estreno con sorpresa
Con camisa rosa, pelo teñido de rubio y un rostro visiblemente más terso, Jorge Javier Vázquez reapareció en televisión tras varias semanas de ausencia. El regreso no pasó desapercibido: el presentador lucía los resultados de una remodelación facial completa que incluía lifting, rinoplastia y otoplastia.
Humor ante las críticas
Lejos de esconderse, Jorge Javier decidió tomárselo con ironía. “Hola a todos, soy Jorge Javier aunque no lo parezca”, bromeó nada más comenzar el programa. Incluso comparó su nueva cara con la evolución de los formatos televisivos: “Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse”.
Los sacrificios del cambio
El paso por quirófano obligó al presentador a cancelar compromisos, como su asistencia al Festival de Vitoria para promocionar Supervivientes All Stars. Antes de la operación, se dio un respiro viajando a Tailandia, de donde volvió con energías renovadas y, como siempre, con ganas de sorprender.
Un Jorge renovado
Aunque algunos seguidores aplauden su valentía y otros critican el exceso de retoques, Jorge Javier ha demostrado que sigue fiel a su estilo: reírse de sí mismo, brillar en cada estreno y acaparar titulares con cada paso que da.
