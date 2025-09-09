Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio paralelo

José Luis Ábalos responde en 'Todo es mentira' a la entrevista de su exmujer: "Ha construido un relato repugnante"

El exministro ha dado su versión tras la aparición de Carolina Perles en el documental de Telecinco.

José Luis Ábalos responde a Carolina Perles

José Luis Ábalos responde a Carolina Perles / Cuatro

Carlos Merenciano

Madrid

José Luis Ábalos ha hablado este martes con Risto Mejide en 'Todo es mentira' después de la polémica generada por la participación de su exmujer, Carolina Perles, en 'El precio de la corrupción'. El exministro aseguró que no suele ver programas de televisión, pero que en esta ocasión no le quedó más remedio: “Me pareció mal en todo. Yo no sería capaz de hablar de ninguna expareja y menos de la madre de mis hijos. Sé los motivos que le han llevado a hacerlo, una oferta económica y tentadora por lo que es fácil sucumbir a algo así”.

Ábalos reveló que también recibió una invitación para intervenir en el documental, pero la rechazó por estar pendiente un proceso judicial: “Entiendo que hay un proceso en fase de instrucción. Si hay algo que decir, hay que hacerlo en el Tribunal. La ley establece que en esta fase hay que mantener la información para no intoxicarla y aquí se ha hecho un juicio paralelo”.

El socialista negó que el testimonio de Perles fuese el que más temía, aunque sí reconoció que era el que más le dolía: “Lo normal es hacerlo ante el Tribunal. Yo no le temo, pero me duele porque tengo dos hijos y sin duda esto les afecta”. En su opinión, el documental tenía “un cerco evidente”, donde incluso “sale uno de los investigados para blanquear su figura y poder culpabilizar a otro”.

El exministro criticó con dureza que se haya generado lo que considera una condena anticipada: “Se ha construido un relato repugnante que parece que tengo una condena antes de que ocurra nada. Más allá del morbo que se me quiera imputar, está el derecho de la persona. No pido privilegios, solo respeto a los derechos fundamentales”. También defendió su papel en el ámbito personal: “En el proceso de su enfermedad me entregué totalmente”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  2. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  3. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
  6. Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
  7. Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
  8. La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes

El Marino y el Covadonga buscan en Galicia avanzar en la Copa Federación

El Marino y el Covadonga buscan en Galicia avanzar en la Copa Federación

Corre a Lidl a por este pequeño electrodoméstico con un descuento increíble: "Quedan pocas unidades"

Corre a Lidl a por este pequeño electrodoméstico con un descuento increíble: "Quedan pocas unidades"

El Alimerka OCB jugará mañana ante el Grupo Alega Cantabria

El Alimerka OCB jugará mañana ante el Grupo Alega Cantabria

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Rafael Alonso, concejal de Festejos de Corvera: "El modelo de fiestas funciona y hace sentir orgullosa a la población"

Localizan en buen estado al hombre de 44 años desaparecido desde el viernes en Gijón

Localizan en buen estado al hombre de 44 años desaparecido desde el viernes en Gijón

Llanera abre la preinscripción para los campamentos de conciliación familiar: estas son las claves para participar

Llanera abre la preinscripción para los campamentos de conciliación familiar: estas son las claves para participar

Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones

Rebajan más de 10.000 euros este piso en pleno centro de Gijón con dos habitaciones

Las actividades de verano de Pajares duplican sus usuarios, dice el Principado

Tracking Pixel Contents