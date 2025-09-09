La madre de Antonio Tejado, muy crítica con María del Monte tras pedir una condena de 28 años para su hijo: "Lo único que quiere es sacar dinero"

Primeras reacciones en el entorno de Antonio Tejado después de que este fin de semana saliese a la luz que la abogada de María del Monte e Inmaculada Casal ha presentado un escrito formal en el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla pidiendo 28 años de cárcel para el sobrino de la artista al considerarlo el "cerebro" del robo en su vivienda en agosto de 2023, y sosteniendo que retomó su relación con su tía meses antes del golpe para "recabar y transmitir puntualmente todos los datos necesarios para que el asalto pudiera culminar con éxito".

Mientras el programa 'Fiesta' ha revelado que el ex de Rosario Mohedano estaría decepcionado y completamente roto con la actitud de la folclórica, su abogado Fernando Velo ha asegurado que está "bien" y ha anunciado que piensan recurrir la elevada petición de prisión.

'Espejo Público' ha revelado, por su parte, cómo se ha tomado María José García, madre de Antonio y cuñada de María del Monte, el escrito de la acusación particular. Según Anabel Gil estaría "muy enfadada" aparte de "dolida", ya que considera que la cantante "miente y que lo único que quiere es sacar dinero", argumentando que un abogado no hace nada de manera independiente.

Y además, habría confirmado que desde que su cuñada comenzó su relación con Inmaculada, se distanció no solo de ellos sino de toda la familia.

Reaparición

Una información que María José no ha querido confirmar en su reaparición ante las cámaras de Europa Press con su hijo Chema Tejado. Sorprendentemente tranquila, e incluso sonriente a pesar de que Antonio se enfrenta a una posible pena de cárcel de 28 años, la andaluza ha guardado silencio y ha dejado en el aire cómo se encuentran en estos momentos y si es cierto que está enfadada con María y cree que a su cuñada solo le interesa el dinero.