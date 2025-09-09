Manu protagoniza una remontada histórica en El Rosco de Pasapalabra y firma este inesperado resultado con Rosa

Este lunes, durante la emisión de ‘Pasapalabra’, Manu disputó su programa número 333 y acumula ya más de 207.000€ en premios. Por su parte, Rosa alcanza las 203 participaciones con algo más de 107.400€ ganados. De nuevo, lograron un empate en El Rosco —el número 60 en su enfrentamiento— consolidando una de las rivalidades más intensas del concurso.

Manu arrancó El Rosco con 153 segundos acumulados en el programa, sin embargo, dudó en la letra ‘A’ y pasó el turno a Rosa, que contó con 137 segundos para contestar.

La concursante gallega respondió correctamente a seis letras seguidas y fue la primera en llegar a la ‘Z’, alcanzando 22 aciertos con 22 segundos restantes.

Con 17 aciertos y 41 segundos en su marcador, Manu se vio obligado a reaccionar. Encadenó las tres respuestas necesarias para igualar la puntuación de Rosa y asegurar el empate número 60.

Al firmar el empate, ambos concursantes evitaron la temida ‘Silla Azul’ y también desistieron de intentar hacerse con el bote.

Una rivalidad cargada de historia

Este nuevo empate refuerza la emblemática disputa entre Manu y Rosa, que se ha convertido en uno de los duelos más longevos y emocionantes de la historia del concurso. Con ambos enfrentando jornadas repletas de tensión y estrategia, la expectación del público sigue cada tarde en aumento.