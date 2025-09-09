Nuevo ex de Sálvame desbloqueado en Telecinco: "Me ha dado permiso"

Tras la llegada de Lydia Lozano a Telecinco, parece que la cadena se ha vuelto a abrir para los ex de Sálvame. De hecho, han desbloqueado a otro de los colaboradores del extinto programa: "Me ha dado permiso".

Y si pensabas que iba a ser Belén Esteban estás muy equivocado porque ha sido Kiko Matamoros. Y todo a cuento de las memorias que va a publicar Mar Flores, que no dejan en muy buen lugar a Alessandro Lequio. Por eso, el italiano está tratando de defenderse como puede en sus programas, como ocurrió en Vamos a ver.

Y para su defensa utilizó a Kiko Matamoros, quien fuera representante de Mar Flores, quien le lanzó un capote en este momento con un mensaje que leyó en directo. "Me ha dado permiso", le dijo Lequio a la presentadora de Vamos a ver, para pasar a leer el mensaje.

Durante más de una década, Sálvame fue mucho más que un espacio de entretenimiento en Telecinco: fue un fenómeno cultural que transformó para siempre la forma de hacer televisión en España. Estrenado en 2009 (aunque con raíces en formatos anteriores desde 2006), este programa dejó una huella profunda tanto en la audiencia como en la industria televisiva.

Un formato revolucionario

El éxito de Sálvame radicaba en una fórmula completamente novedosa. No era simplemente un programa del corazón: era una mezcla explosiva de actualidad rosa, debates en directo, confesiones personales y momentos imprevisibles que solo podían suceder en televisión en vivo.

El programa rompía las normas tradicionales del género y apostaba por un estilo espontáneo, emocional y, en ocasiones, caótico, que cautivaba a millones de espectadores cada tarde. Su capacidad para mezclar drama, humor, tensión y espectáculo lo convirtió en un referente que muchos intentaron imitar, aunque sin alcanzar su mismo nivel de impacto.

Protagonistas que eran parte del show

Otro de los grandes pilares del programa fue su equipo de presentadores y colaboradores. Figuras como Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández no solo conducían o comentaban temas: eran protagonistas con sus propias historias, conflictos y emociones.

La interacción entre ellos, sus enfrentamientos, reconciliaciones o confesiones, eran parte esencial del formato. Esa mezcla entre periodismo del corazón y reality televisivo creaba una conexión única con la audiencia, que no solo seguía las noticias, sino también la vida de quienes las contaban.

Polémico, criticado… pero imparable

Desde sus inicios, Sálvame generó controversia. Fue duramente criticado por su estilo directo, por supuestamente cruzar los límites de la intimidad o por fomentar lo que algunos calificaban como "telebasura". Sin embargo, estos mismos elementos fueron, para muchos, el secreto de su autenticidad.

Mientras unos lo señalaban como un mal ejemplo televisivo, otros lo defendían como un reflejo descarnado —y a veces necesario— de la sociedad española. En cualquier caso, sus altos niveles de audiencia lo avalaron durante años, convirtiéndolo en uno de los programas más exitosos de la televisión.

Un legado que sigue vivo

A lo largo de su emisión, Sálvame dio lugar a numerosos spin-offs y formatos relacionados, como Deluxe, Gran Hermano VIP o documentales centrados en sus propios colaboradores. Su influencia traspasó el plató y moldeó un nuevo tipo de televisión en España, donde la línea entre información y espectáculo quedó difuminada.

Aunque su etapa en Telecinco llegó a su fin, el espíritu del programa no ha desaparecido del todo. Algunos de sus colaboradores retomaron el formato bajo el nombre Ni que fuéramos, que se emite en el canal Ten. También TVE intentó recuperar parte de su esencia con La familia de la tele, aunque sin éxito, ya que fue cancelado por baja audiencia. Actualmente, el relevo parece mantenerse en No somos nadie, también en Ten.

¿El final de una era o una transformación?

El adiós de Sálvame supuso el cierre de una etapa fundamental en la historia de la televisión en España. Pero su influencia se sigue notando en muchos programas actuales. Su forma de romper la cuarta pared, de convertir a los colaboradores en protagonistas y de llevar la emoción al límite marcó un antes y un después.

En definitiva, Sálvame no fue simplemente un programa sobre famosos: fue una experiencia televisiva sin precedentes, que redefinió el entretenimiento y dejó un legado difícil de igualar.