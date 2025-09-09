El supermercado low cost vuelve a revolucionar los hogares con una prenda estrella que une confort y estilo sin arruinar el bolsillo.

Olvídate de la toalla: Lidl lanza la prenda más cómoda para después de la ducha / LIDL

El capricho más práctico de la semana

No hace falta gastar una fortuna para sentirse en un spa: Lidl lo ha vuelto a demostrar con su nueva joya para el hogar. Se trata del albornoz unisex Livarno Home, disponible en negro y burdeos y con un precio irresistible de 11,99 €.

Confort que se viste

Ligero, suave y con un diseño moderno, este albornoz llega hasta la pantorrilla y cuenta con cuello chal, cinturón ajustable y dos bolsillos prácticos. Un detalle que convierte el momento de salir de la ducha en una experiencia mucho más placentera.

Estilo para todos

Pensado para él y para ella, este diseño unisex apuesta por la comodidad sin renunciar al estilo. Su estructura favorece la ventilación y evita el exceso de calor, lo que lo convierte en la prenda perfecta para cualquier época del año.

Fácil de cuidar, imposible de resistir

Lavar, secar y volver a usar: así de sencillo es mantener este albornoz impecable. Con mezcla de algodón y poliéster reciclado, resiste el uso diario sin perder suavidad ni color.

La prenda que promete agotarse

Disponible solo hasta el domingo, este albornoz promete convertirse en el nuevo imprescindible del hogar. Y con un precio tan bajo, no es de extrañar que desaparezca de los estantes más rápido de lo que dura un baño caliente.