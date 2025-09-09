La pregunta imposible de Pasapalabra que dejó en blanco a Rosa: el secreto de una iglesia granadina
Rosa Rodríguez se topó con una pregunta casi imposible en Pasapalabra
El concurso volvió a poner contra las cuerdas a los concursantes con una cuestión rebuscada sobre una joya histórica oculta en La Zubia.
Un duelo de récords
Rosa Rodríguez y Manu Pascual siguen escribiendo páginas en la historia de Pasapalabra. Con más de 200 duelos a sus espaldas, ya son la pareja que más veces se ha enfrentado en el programa que presenta Roberto Leal. Pero ni la experiencia evitó que, en esta ocasión, una pregunta casi imposible truncara el rosco de Rosa.
Una trampa en la letra X
Con el panel casi perfecto, Rosa se quedó bloqueada en la letra ‘X’. La cuestión: adivinar el apellido del autor del lienzo La Asunción de María, ubicado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en La Zubia (Granada). Una pregunta que pilló totalmente desprevenida a la concursante argentina, afincada en Galicia.
El secreto de la iglesia
Lejos de ser un simple templo, esta iglesia del siglo XVI esconde auténticas joyas artísticas. Su armadura mudéjar es una de las más importantes de la provincia, y en su interior brilla un retablo protobarroco diseñado por Ambrosio de Vico. Pero la clave estaba en el lienzo de la Ascensión, obra de Pedro de Raxis en 1616, la respuesta que Rosa no logró encontrar.
El misterio que engancha a la audiencia
Aunque la concursante no logró completar el rosco, el momento dejó claro por qué Pasapalabra sigue atrapando a millones de espectadores: preguntas inesperadas, tensión hasta el final y la magia de descubrir rincones únicos de nuestro patrimonio a través de un simple juego de letras.
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes
- Fallece Marilis García-Alcalde, médica jubilada de Cabueñes