La pregunta imposible de Pasapalabra que dejó en blanco a Rosa: el secreto de una iglesia granadina

El concurso volvió a poner contra las cuerdas a los concursantes con una cuestión rebuscada sobre una joya histórica oculta en La Zubia.

Un duelo de récords

Rosa Rodríguez y Manu Pascual siguen escribiendo páginas en la historia de Pasapalabra. Con más de 200 duelos a sus espaldas, ya son la pareja que más veces se ha enfrentado en el programa que presenta Roberto Leal. Pero ni la experiencia evitó que, en esta ocasión, una pregunta casi imposible truncara el rosco de Rosa.

Una trampa en la letra X

Con el panel casi perfecto, Rosa se quedó bloqueada en la letra ‘X’. La cuestión: adivinar el apellido del autor del lienzo La Asunción de María, ubicado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en La Zubia (Granada). Una pregunta que pilló totalmente desprevenida a la concursante argentina, afincada en Galicia.

El secreto de la iglesia

Lejos de ser un simple templo, esta iglesia del siglo XVI esconde auténticas joyas artísticas. Su armadura mudéjar es una de las más importantes de la provincia, y en su interior brilla un retablo protobarroco diseñado por Ambrosio de Vico. Pero la clave estaba en el lienzo de la Ascensión, obra de Pedro de Raxis en 1616, la respuesta que Rosa no logró encontrar.

El misterio que engancha a la audiencia

Aunque la concursante no logró completar el rosco, el momento dejó claro por qué Pasapalabra sigue atrapando a millones de espectadores: preguntas inesperadas, tensión hasta el final y la magia de descubrir rincones únicos de nuestro patrimonio a través de un simple juego de letras.