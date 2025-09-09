Rocío Flores veta a Terelu Campos en su regreso televisivo: la inesperada reacción de la colaboradora

El esperado regreso de la hija de Rocío Carrasco a la televisión llega envuelto en polémica: Terelu Campos no estará en el plató de ¡De Viernes! por decisión expresa de la joven.

Un regreso con condiciones

Rocío Flores vuelve a la pequeña pantalla y, como era de esperar, lo hace rodeada de expectación y titulares. Pero esta reaparición no estará exenta de polémica: la nieta de Rocío Jurado habría exigido que Terelu Campos no estuviera presente en la entrevista que ofrecerá en ¡De Viernes! este mismo viernes.

El veto que da que hablar

Según desveló Marta Riesco en No somos nadie, la colaboradora no será convocada al plató por un veto directo de Rocío. Una decisión que, lejos de generar tensión, parece haber supuesto un alivio para Terelu, quien desde hace tiempo mantenía una relación tirante con la joven.

La reacción de Terelu

Aunque no estará frente a frente con Rocío, sí seguirá la entrevista desde otra sala. Y lo cierto es que la veterana presentadora no se ha mostrado molesta: al contrario, afronta este veto con tranquilidad y hasta cierta sensación de liberación. “Está aliviada”, reveló Riesco, apuntando a que lo ocurrido confirma lo que muchos sospechaban tras episodios anteriores en los que Terelu dejó frases como “ya le preguntaréis vosotros”.

Una historia que promete más capítulos

El regreso de Rocío Flores ya está generando debate antes de producirse, y todo apunta a que la entrevista traerá más titulares en los próximos días. Entre vetos, tensiones y silencios estratégicos, la joven vuelve a ocupar el centro de la polémica televisiva.