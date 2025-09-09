Última hora sobre el hermano de Isabel Pantoja: "Está en la ruina"

Siempre se ha hablado mucho sobre Isabel Pantoja, pero poco sobre su hermano Agustín, pues ahora se conoce la última hora sobre él: "Está en la ruina".

Lo ha contado Antonio Rossi en Vamos a ver, señalando que "le han bloqueado todoy le han retirado 250.000 euros". ¿Y esto por qué? Pues porque "consideran que es responsable de los impagos y de la deuda que la Agencia Tributaria reclama a Isabel Pantoja".

La deuda de Isabel Pantoja es de un millón de euros, mientras que la de Agustín es de tres, según Rossi. "Ninguno de los dos puede cobrar nada, por eso digo que están en la absoluta ruina", apuntó el periodista, señalando que esto le ocurre a Agustín "al tener poderes y haber firmado los contratos, se convierte él en responsable".

Isabel Pantoja es, sin duda, una de las voces más emblemáticas y reconocidas dentro de la música española. Originaria de Sevilla y nacida en 1956, su trayectoria ha estado marcada tanto por su enorme éxito como por la controversia que la ha rodeado durante años.

Desde muy joven, Isabel mostró un talento innato para el canto y la interpretación. A los 19 años comenzó a actuar en eventos locales como bodas y fiestas, pero fue su participación en el concurso televisivo Benidorm '78 la que catapultó su carrera al estrellato. A lo largo de las décadas, ha lanzado más de veinte discos de estudio y vendido millones de copias en todo el mundo.

La cantante se distingue por una voz inconfundible y una versatilidad que le ha permitido abordar géneros tan diversos como la copla, la balada y el flamenco. Su talento le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos el prestigioso Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Polémicas

No obstante, su vida pública también ha estado envuelta en polémicas. Isabel Pantoja ha sido objeto de críticas por su estilo de vida ostentoso y ha protagonizado varios escándalos, incluido un proceso judicial por evasión fiscal que terminó en condena. A pesar de todo, ha demostrado una gran fortaleza y capacidad de resistencia, manteniéndose activa y comprometida con su carrera artística.