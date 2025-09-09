Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El vídeo más tierno de Asraf Beno: bañando a su hijo Cairo y derritiendo a Isa Pantoja

Lucía Salazar

El modelo ha conquistado a las redes con una escena de lo más familiar que muestra su faceta más paternal y ha emocionado profundamente a su mujer.

Un padrazo en acción

Asraf Beno ha dejado claro, una vez más, que la paternidad le sienta de maravilla. En un vídeo compartido en redes, el joven aparece bañando con delicadeza y ternura a su pequeño Cairo en una bañera de bebé, un gesto cotidiano que ha conmovido a miles de seguidores.

Isa Pantoja, emocionada

La hija de Isabel Pantoja no ha podido contener la emoción al ver a su marido en esa faceta tan íntima y protectora. Aunque siempre ha destacado el cariño y la implicación de Asraf con Albertito, el hijo que ella tuvo en su relación anterior, este momento con su propio bebé la ha llenado de orgullo y felicidad.

Una familia unida

El vídeo, que ya es uno de los más comentados entre los fans de la pareja, refleja la complicidad y la ilusión que Isa y Asraf están viviendo en esta nueva etapa como familia de cuatro. Entre ternura, sonrisas y rutinas compartidas, la pareja muestra que atraviesan uno de sus momentos más dulces.

