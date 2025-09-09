El vídeo más tierno de Asraf Beno: bañando a su hijo Cairo y derritiendo a Isa Pantoja

El modelo ha conquistado a las redes con una escena de lo más familiar que muestra su faceta más paternal y ha emocionado profundamente a su mujer.

Instagram

Un padrazo en acción

Asraf Beno ha dejado claro, una vez más, que la paternidad le sienta de maravilla. En un vídeo compartido en redes, el joven aparece bañando con delicadeza y ternura a su pequeño Cairo en una bañera de bebé, un gesto cotidiano que ha conmovido a miles de seguidores.

Isa Pantoja, emocionada

La hija de Isabel Pantoja no ha podido contener la emoción al ver a su marido en esa faceta tan íntima y protectora. Aunque siempre ha destacado el cariño y la implicación de Asraf con Albertito, el hijo que ella tuvo en su relación anterior, este momento con su propio bebé la ha llenado de orgullo y felicidad.

Una familia unida

El vídeo, que ya es uno de los más comentados entre los fans de la pareja, refleja la complicidad y la ilusión que Isa y Asraf están viviendo en esta nueva etapa como familia de cuatro. Entre ternura, sonrisas y rutinas compartidas, la pareja muestra que atraviesan uno de sus momentos más dulces.