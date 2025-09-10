Agustín Pantoja, arruinado: Hacienda le embarga las cuentas por la deuda millonaria de Isabel
Agustín Pantoja ve cómo Hacienda le responsabiliza de la millonaria deuda que arrastra su hermana
El hermano de la tonadillera se enfrenta a un futuro incierto tras ser considerado responsable solidario de los impagos de su hermana.
El golpe más duro para Agustín
Según desveló Antonio Rossi en El tiempo justo, la Agencia Tributaria ha embargado todas las cuentas de Agustín Pantoja, a quien ya le habrían retirado más de 200.000 euros. A partir de ahora, cualquier ingreso que reciba será automáticamente retenido para saldar la deuda.
La sombra de Isabel Pantoja
El origen del problema está en los poderes que Agustín tenía para firmar en nombre de su hermana, lo que ha llevado a Hacienda a señalarlo como corresponsable de los impagos de IRPF y Seguridad Social. Una deuda que en su día superó los tres millones y que, según la lista de morosos de 2023, aún ronda el millón de euros.
Sin conciertos ni proyectos
Isabel había alcanzado un acuerdo con Hacienda para ir abonando la deuda poco a poco, pero la falta de conciertos y proyectos desde diciembre ha empeorado la situación. La anunciada serie sobre su vida tampoco ha salido adelante, cerrando una posible vía de ingresos que habría supuesto un alivio para la familia.
En la cuerda floja
Con sus cuentas bloqueadas y bajo la lupa de la Agencia Tributaria, los hermanos Pantoja se encuentran en lo que Rossi calificó como una “absoluta ruina”. Un futuro incierto para una de las sagas más mediáticas de España, que vuelve a estar marcada por los problemas económicos.
