Alessandro Lequio abre su corazón y se confiesa como nunca sobre Mar Flores: "Enamorarme como un niño..."

Alessandro Lequio se ha convertido en uno de los hombres más buscados del momento ante la publicación de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'. La modelo y el italiano protagonizaron una polémica historia de amor entre 1996 y 1997 que, 30 años después, ambos recuerdan de una manera muy diferente.

Mientras la madre de Carlo Costanzia le ha tachado de "machista, cruel y vengativo", y ha asegurado que fue uno de los hombres que más daño le ha hecho en su vida -junto a su exmarido Carlo Costanzia, y los hermanos Kiko y Coto Matamoros-, acusándolo de estar detrás de la publicación de sus imágenes en la portada de Interviu en la cama en Roma para intentar acabar con ella, el italiano contradice la versión de Mar y no ha dudado en sentenciar que "más que mentir, reinventa", dejando claro que lo que cuenta en su biografía es más "ficción" que realidad.

"Parece que Mar Flores encontró al franquismo entre flashes y pasarelas. Lo tenéis todos clarísimo, porque basta ir a la hemeroteca. Vete a hacer una búsqueda" ha afirmando tajante este martes en respuesta al relato de la modelo.

Y es que como ha expresado con firmeza en 'Vamos a ver', él no se siente en absoluto responsable del intento autolítico de Mar después de la publicación de sus fotografías en la cama, que sigue sosteniendo que se hicieron en 1997 cuando la empresaria era pareja de Fernando Fernández Tapias: "Mar Flores, modo thriller activado. No miente, simplemente recuerda las cosas como le habría gustado que pasaran. Si todo lo que cuenta pasó de verdad debo haber vivido en una realidad paralela. Yo era el único soltero en aquella relación, y con eso creo que ya está todo dicho. Ese empeño suyo en decir que las relaciones fueron sucesivas y no concurrentes es absurdo, porque el escándalo estaba precisamente ahí, en su día el asunto ocupó horas y horas de televisión, radio, páginas de revistas, periódicos... Porque Mar Flores estaba siendo infiel a uno de los hombres más poderosos de España" ha insistido.

Un affaire que intentó contarle a Fefé -para que rompiese con la modelo- a través de Ana Obregón, como ha confesado por primera vez. "El padre de Ana era muy amigo de Fernando Fernández Tapias. Y de hecho me consta que en una cena estando Ana delante se le dijo, 'oye Fernando, que la niña con la que estás saliendo también sale con el padre de mi nieto'. La respuesta fue '¿pero cómo va a salir con ese que no tiene un puto duro?'" ha revelado.

En su entrevista en 'El Hormiguero', Mar dio las gracias a Lequio públicamente por ser una de las dos personas (la otra era el naviero) que le ayudaron a recuperar a su hijo Carlo cuando su exmarido lo sustrajo de la guardería y se lo llevó a Italia. Algo que Alessandro también ha desmentido: "Yo no lo recuerdo así, por lo tanto no me voy a atribuir un papel que no tuve. Ella me da las gracias por ayudarla a recuperar a su hijo, yo no lo recuerdo así, con lo cual no me voy a colgar una medallita a la que no tengo derecho".

"Tenéis que entender una cosa, todo esto sucedió hace 30 años. Yo ya di todas las explicaciones posibles imaginables, y ya no quiero entrar en una batallita que no me apetece revivir, pero más que nada porque tengo una familia a la que respetar y una hija de 9 años" ha reconocido, confesando que "enamorarme como un niño de Mar fue mi última torpeza juvenil".

Y cuando su compañera Patricia Pardo le ha preguntado por qué estaba tan enamorado de la modelo, Lequio ha admitido que "de verdad no sé qué conestar. ¿Quién no se ha enamorado de una persona indebida? Yo me enamoro de mi mujer porque es una mujer guapísima, compartimos valores, pero con Mar no compartía valores, no, no".

Visiblemente harto de que se siga especulando 30 años después que fue él quién vendió sus imágenes en la cama en Roma, el ex de Ana Obregón ha asegurado que jamás se llevó un duro de ninguna de las fotografías que salieron publicadas con Mar: "Fue en el 99. Yo ya estaba en otra vida, ya había empezado mi relación con la que hoy es mi mujer y toda España me echa la culpa de algo que yo no había hecho. Yo no odio a nadie, es una palabra muy fuerte que yo no he sentido"

"Tengo una familia que adoro y estoy feliz. Todo esto para mi es del paleolítico. Lo que me salva de toda esta historia es q tengo una gran memoria. Cuando las fotos yo había empezado mi relación con María. A mí eso me cayó como un saco de mierda encima. Estaba loco, feliz con María, con una familia que no quería que yo estuviese con ella y de repente me sale esto" ha confesado, reconociendo que aunque había intereses en dinamitar la relación de Mar y Cayetano Martínez de Irujo, él no tuvo nada que ver ni en su ruptura ni en el derrumbe de la modelo.