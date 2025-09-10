Anabel Pantoja estalla tras confirmarse que su investigación judicial sigue abierta; "Mira con los pelos que voy"
Esto es lo que ha ocurrido
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha aclarado esta semana que la investigación judicial a David Rodríguez y Anabel Pantoja por el ingreso de su hija menor en un hospital de Gran Canaria sigue su curso a pesar de hablarse de un supuesto sobreseimiento provisional.
Según un portavoz oficial, no se ha dictado ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, por parte del Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, Juzgado encargado de la causa.
Una noticia por la que ha sido preguntada Anabel y ha reaccionado tajante ante las cámaras, asegurando que no va a hacer ninguna declaración al respecto puesto que no la ha hecho en los últimos meses: "¿Tú me has visto alguna vez hablando del tema públicamente?".
La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su enfado al preguntarle por el tema: "Es tremendo. Cariño ¿te respondía ayer? Pero que no te voy a responder a nada y te he dicho los buenos días, te he dicho las buenas tardes... por favor".
Anabel ha asegurado que ella está "muy bien" y que aunque entiende las preguntas no va a responder a nada: "Que yo estoy muy bien pero por favor ¿vale? Que yo entiendo tu trabajo, de verdad, te juro que lo entiendo, pero entiéndeme a mí. Es que además voy a una cita y voy tarde. Que mira con los pelos que voy".
Postura
Parece que la sobrinísima va a mantenerse en esa postura puesto que ha insistido ante los micrófonos de Europa Press que nunca va a hablar del tema: "¡No!".
