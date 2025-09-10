Anabel Pantoja rompe a llorar en plena cuenta atrás para su estreno en Bailando con las estrellas

La sobrina de Isabel Pantoja se sincera en redes sobre la presión que vive antes de su regreso televisivo y confiesa entre lágrimas: “He llorado de la impotencia. No puedo más”.

El regreso más esperado

Tras un tiempo alejada de los focos, Anabel Pantoja vuelve a la televisión por todo lo alto. La influencer y colaboradora, muy querida en redes, debutará el próximo sábado en Bailando con las estrellas, un reto que afronta con la máxima ilusión pero también con nervios a flor de piel.

Lágrimas y desvelo en Madrid

Instalada en la capital para ensayar y grabar, Anabel ha compartido con sus seguidores la dureza del proceso: “Acostarte a las 23:30 y pasar exactamente 4 horas sin pegar ojo… hasta he llorado de la impotencia. No puedo más”, confesaba. Un desahogo que evidencia lo exigente que está siendo la preparación para el concurso.

De la emoción al secreto a voces

Ya en agosto, Anabel adelantaba que algo grande estaba por venir. Entre lágrimas y con un enigmático mensaje desde Canarias, anunció una nueva etapa. Poco después confirmó su fichaje en el talent de Telecinco, presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza, donde compartirá pista con otros famosos. “Vuelvo, y lo hago bailando”, proclamó emocionada.

Un año de luces y sombras

Su regreso televisivo coincide con un momento personal delicado. Tras ser madre junto a David Rodríguez en noviembre de 2024, la pareja vivió meses complicados por el ingreso hospitalario de su hija y la posterior investigación judicial, recientemente sobreseída de forma provisional. Ahora, Anabel se centra en su nueva oportunidad profesional y en demostrar que puede brillar sobre el escenario.

Una mujer empoderada

“Después de un parón, empiezo un proyecto que me ilusiona, me motiva y me hace sentir una mujer, hija y madre empoderada”, aseguró en sus redes. Pese a las lágrimas y el cansancio, Anabel promete entregarse al máximo en la pista de baile, buscando hacer sentir orgullosos a los suyos… y conquistar al público una vez más.