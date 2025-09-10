Belén Esteban y Kiko Matamoros, al borde de los tribunales tras una bronca en directo por Olga Moreno

Los colaboradores de No somos nadie vivieron un enfrentamiento lleno de reproches, amenazas y viejas rencillas que incendiaron el plató.

La chispa que lo encendió todo

El origen de la discusión estuvo en un comentario de Belén Esteban sobre Olga Moreno: “Le supo mal que yo fuese a algunos debates”. Una frase aparentemente inocente que Kiko Matamoros aprovechó para lanzar la pulla que lo cambió todo: “Encima no querías ir”.

El estallido de Belén

Lejos de quedarse callada, la de Paracuellos reaccionó con dureza: pidió a Kiko que se ocupara de sus propios asuntos y le recordó su vinculación con temas pasados, como el de Mar Flores, en los que —según ella— estaba mucho más implicado.

La amenaza de Kiko

El comentario fue la gota que colmó el vaso para Matamoros, que no dudó en responder con un aviso que dejó helados a todos en el plató: “Te voy a meter una querella la próxima vez que digas eso”. Unas palabras que marcaron el punto más tenso de la discusión.

Una relación imposible

Una vez más, Belén Esteban y Kiko Matamoros demostraron que su relación profesional está marcada por la confrontación constante. Entre reproches, acusaciones y amenazas, los dos colaboradores volvieron a convertir el plató en un auténtico campo de batalla televisivo.