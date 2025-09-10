La despedida de Manu en Pasapalabra deja sin palabras a los invitados: "Os merecéis unos ramos de flores"

Menudo programa se vivió en Pasapalabra con la despedida de Manu que dejó sin palabras a los invitados: "Os merecéis unos ramos de flores".

Y es que, como viene siendo habitual, el concursante hace un poema de despedida a los invitados que cumplen su ciclo en el programa. En esta ocasión le tocó el turno a Eva Soriano, Ken Appledorn, Nacho García y Lucía Ramos. De este modo, Manu ha dejado demostrado su talento, no solo en el programa con las diferentes pruebas y el rosco final, sino también con la poesía.

Desde su estreno en el año 2000, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más emblemáticos de la televisión en España. Más que un simple programa de entretenimiento, se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural que ha marcado la forma en que los espectadores disfrutan de los concursos televisivos.

De origen británico a éxito nacional

Inspirado en el formato británico The Alphabet Game, Pasapalabra llegó a España de la mano de Antena 3. Desde entonces, ha pasado por distintas cadenas y etapas, hasta volver a su cadena original, donde continúa emitiéndose con gran éxito. A lo largo de más de dos décadas, el programa ha sabido evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia: un formato ágil, entretenido y que pone a prueba el dominio del lenguaje.

El núcleo del concurso gira en torno a un reto lingüístico en el que los concursantes deben adivinar palabras a partir de definiciones, siguiendo el orden del abecedario. Esta mecánica no solo entretiene, sino que también estimula el pensamiento rápido y el vocabulario, lo que convierte al programa en una herramienta de aprendizaje disfrazada de juego.

Una huella profunda en la cultura popular

El impacto de Pasapalabra trasciende lo puramente televisivo. Ha influido en el desarrollo de otros formatos similares y ha conseguido instalarse en el imaginario colectivo de los españoles. Expresiones como “pasapalabra”, originalmente usadas para esquivar una respuesta en el concurso, han pasado a formar parte del lenguaje cotidiano como sinónimo de “prefiero no contestar”.

El programa también ha tenido un fuerte componente social, al convertirse en un punto de encuentro intergeneracional. Muchas familias se reúnen para ver Pasapalabra, creando momentos compartidos donde se mezcla el aprendizaje con el entretenimiento.

Clave de su éxito

El secreto de su permanencia no radica únicamente en su formato desafiante, sino también en la conexión emocional que ha logrado establecer con su audiencia. El equilibrio entre conocimiento, emoción y competición ha hecho de Pasapalabra mucho más que un concurso: es una institución dentro del panorama televisivo español.