Drama total en Supervivientes All Stars: primer salvado, nuevas traiciones y muchas sorpresas

La primera gala de "Tierra de Nadie" dejó grandes sorpresas. Entre ellas la salvación de Gloria Camila, el enfrentamiento entre Kike Calleja y Noel Bayarri y los primeros posicionamientos. Además de un regalo muy esperado para Fani y los primeros estragos de los supervivientes ante las condiciones tan adversas a las que se enfrentan.

Primera salvación de la edición

Anoche, tuvo lugar la primera ceremonia de salvación con los nominados: Fani Carbajo, Kike Calleja, Gloria Camila y Noel Bayarri. Siguiendo la mecánica de la ceremonia de barro: primero Fani y después Kike fueron eliminados del proceso, dejando solo a Gloria y Noel en la última fase. Finalmente, Gloria Camila fue proclamada salvada y celebró emocionada, dedicando palabras de agradecimiento a los espectadores: "¡Gracias! Gracias, os quiero, os amo. Gracias a España y a todos. Gracias a los que me han salvado. Amo a mi familia, a mi chico, a todos".

Un cara a cara tenso entre Kike y Noel

Al terminar la ceremonia, Kike Calleja se encaró con Noel Bayarri, acusándolo directamente de menospreciarle debido a su físico y a su edad: "Me quiero quedar porque estoy muy fuerte. Tengo la suerte de que mis compañeros han querido conocerme y creo que les he sorprendido gratamente. Quiero que se sepa que estoy nominado porque hay personas como Noel que me han faltado el respeto por meterse con mi físico y mi edad. Por eso creo que me tengo que quedar, puedo seguir dando mucho y quiero llegar a la final".

Posicionamientos explosivos en la palapa

En los primeros posicionamientos de la edición, Adara Molinero cargó contra Alejandro Albalá por ponerse detrás de Fani: "Me parece una guarrada lo que ha hecho Albalá. Una cosa no quita la otra. No puede ser. Que te quiero, te quiero, pero que te pires", decía. La decisión de Alejandro dejó boquiabierta también a Fani: "No me lo esperaba para nada. He flipado bastante", reconocía la nominada.

Fani recibe un regalo muy emocional

Fani Carbajo se tuvo que enfrentar a una prueba para poder ver imágenes de su hija con motivo del primer cumpleaños de la pequeña. Tras beber el "elixir del inframundo" pudo disfrutar entre lágrimas de su sorpresa: “Es el mejor regalo que me podéis dar”, admitió la superviviente.

Los resultados de los primeros días de aventura

Los supervivientes ya empiezan a sufrir los primeros estragos de la aventura. Admiten que están sin fuerzas, y que el calor y la humedad hacen que las condiciones sean aún más extremas. Además, resaltan que los peces son muy pequeños y que tienen grandes problemas para conciliar el sueño. Sin embargo, la peor parte son las picaduras. Varios concursantes enseñaron las marcas en sus cuerpos: "Empiezas a rascar y termina en herida", ha descrito Gloria Camila.