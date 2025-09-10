¿España, fuera de Eurovisión 2026? Esta es la drástica decisión de la candidatura si Israel continúa en el certamen

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha dejado claro que la continuidad de España en el Festival de Eurovisión 2026 está condicionada a la expulsión de Israel del evento. Señaló que permitir la participación israelí supondría una “normalización” inaceptable, y que España debería considerar retirarse si no se logra esa medida. La decisión final, sin embargo, recae en RTVE.

España no es la única que pone en entredicho su presencia. Eslovenia ya ha confirmado que se retirará si Israel participa, e Islandia está evaluando una postura similar. Esta cadena de protestas añade presión sobre la UER (Unión Europea de Radiodifusión) para reconsiderar la participación israelí.

Decisión pendiente para diciembre en la Asamblea de la UER

La UER ha extendido el plazo para confirmar asistencia, dejándolo abierto hasta diciembre, cuando se celebre su asamblea general. Será entonces cuando RTVE y el Gobierno español tomen una determinación definitiva, una vez conocido el desenlace de la controversia sobre Israel.

La emisora pública ha participado activamente en el debate, incluyendo un mensaje de respaldo a Palestina durante Eurovisión 2025 y solicitando una auditoría del sistema de votación tras la alta puntuación otorgada a Israel por el televoto. Ahora, RTVE reitera que la participación de España dependerá de la decisión de la UER y de los criterios de transparencia.

Pedro Sánchez y la coherencia internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha abogado por que Israel no forme parte del festival, comparando su situación con la exclusión de Rusia tras la invasión de Ucrania. Sánchez criticó la existencia de “dobles estándares” en la cultura internacional, subrayando la necesidad de mantener una posición coherente con los valores democráticos.

Un festival en riesgo por razones políticas

El riesgo de que España no acuda a Eurovisión 2026 refleja cómo los conflictos internacionales pueden trascender lo estrictamente cultural. Aunque por el momento RTVE mantiene la cobertura de posibles candidaturas via Benidorm Fest, la tensión política hace que la participación no se dé por segura hasta que la UER aclare la situación de Israel.