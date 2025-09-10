Georgina Rodríguez muestra el talento oculto de sus hijas: música y ternura en casa de los Ronaldo
La modelo ha compartido un vídeo íntimo de sus pequeñas
La modelo ha compartido un emotivo vídeo en el que sus pequeñas sorprenden cantando y tocando el piano, justo cuando la familia celebra la futura boda del año.
Orgullo de madre
Georgina Rodríguez está viviendo una etapa de ensueño. Apenas unos días después de anunciar su compromiso con Cristiano Ronaldo, la empresaria ha querido mostrar a sus seguidores un instante íntimo y lleno de ternura: el talento musical de sus hijas.
“Mi banda favorita”
En un vídeo compartido en Instagram, la influencer mostró cómo Eva se atrevía con unas notas al piano, mientras Alana Martina y Bella Esmeralda la acompañaban cantando. Con humor y emoción, Georgina tituló la escena como “Mi banda favorita”, dejando claro el orgullo que siente por el arte de sus pequeñas.
Una familia en plena celebración
Este momento doméstico llega en medio de la gran expectación por la boda que prepara junto a Cristiano Ronaldo, tras casi una década de amor y cuatro hijos en común. Un enlace que promete ser uno de los eventos más comentados del año, con la pareja en plena estabilidad personal y profesional.
Más unida que nunca
Mientras ultiman los detalles del gran día, Georgina y Cristiano disfrutan de los pequeños instantes familiares que marcan la diferencia. Y esta vez, el protagonismo ha recaído en sus hijas, que han demostrado que el talento también corre por sus venas.
