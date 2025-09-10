Giro inesperado en la relación de Irene Rosales y Kiko Rivera: la pareja vuelve a estar unida entre rumores de reconciliación

Dos semanas después de anunciar su separación después de 11 años de amor y 9 de matrimonio, Kiko Rivera e Irene Rosales han reaparecido juntos. A pesar de que en los últimos días se ha especulado mucho sobre los motivos de su inesperada ruptura, y se ha apuntado a la posible existencia de terceras personas por parte de la andaluza, la expareja ha dejado claro que -como aseguraron en sus respectivos comunicados confirmando la noticia adelantada por la revista 'Semana' el pasado 27 de agosto- su relación es buena y continúan siendo una familia por sus hijas Ana (9) y Carlota (7).

Tras ver al Dj entrando y saliendo de la que hasta ahora ha sido la casa familiar -y en la que se habría quedado su exmujer con las pequeñas- con total normalidad para pasar tiempo con las niñas y que su separación les afecte lo menos posible, el hijo de Isabel Pantoja y la influencer han demostrado su buena sintonía acompañando juntos a su hija mayor, Ana, en su primer día de colegio.

Un día especial puesto que la menor ha cambiado de centro escolar y, en su primera toma de contacto con los que serán sus nuevos compañeros y profesores Irene y Kiko han querido estar a su lado. Derrochando complicidad y normalizando la situación a pesar de poner punto y final a su relación sentimental, han abandonado juntos el domicilio familiar y han dado un paseo hasta el colegio pendientes en todo momento de su niña.

Aunque en un primer momento el hermano de Isa Pi ha caminado varios pasos por delante de la influencer -que iba con su pequeña de la mano- debido a la presencia de las cámaras, finalmente ambos han decidido continuar el recorrido juntos abrazando ambos a Ana y presumiendo de su unión incondicional.

Tras dejar a la niña en el cole para comenzar el curso, Kiko e Irene han salido juntos del centro entre risas y confidencias, confirmando en su reaparición que siguen teniendo una buena relación y nada de lo que se ha dicho sobre los motivos de su ruptura es cierto.

Volcados en sus hijas, su reencuentro no ha terminado aquí, ya que disfrutando de un paseo en el que no han dejado de charlar con total normalidad, se han dirigido al colegio de su hija pequeña, Carlota, a la que han recogido antes de regresar juntos al hogar familiar para que la niña les contase cómo ha ido la vuelta al cole.

Mientras Kiko, visiblemente más delgado tras su ruptura, ha lucido su inseparable gorra y unas gafas de sol -además de una camisa de manga corta que le quedaba algo apretada-, Irene ha derrochado elegancia con unos sencillos pantalones vaqueros acampanados, y un top blanco sin mangas con escote en uve y botonadura frontal, que ha combinado con un bolso de Louis Vuitton.