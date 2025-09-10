Gloria Camila, al límite en Supervivientes All Stars 2: lágrimas, picaduras y un reto que la devuelve a la ilusión
Gloria Camila se derrumba en Supervivientes All Stars 2
La hija de Rocío Jurado vive una de las experiencias más duras del concurso, marcada por el hambre, los mosquitos y la nostalgia, aunque un pequeño triunfo le ha devuelto la esperanza.
El inicio más accidentado
La nueva edición de Supervivientes All Stars 2 arrancó con sobresaltos. Un conflicto local en la playa de Cayos Cochinos obligó incluso a la intervención de la Policía Nacional y a alterar la primera gala en directo. Un comienzo convulso que ya hacía presagiar que esta sería la edición más complicada de la historia.
Mosquitos que desesperan al grupo
Cinco días después, los concursantes se enfrentan a su primer gran enemigo: los mosquitos. Las picaduras han convertido la convivencia en un auténtico calvario. “Mira, Jorge, fíjate en las marcas que tienen. Están desesperados con los picores”, explicaba Laura Madrueño desde la playa. Gloria Camila ha sido una de las más afectadas: “Es horrible, Jorge. Te lo juro que es horrible”.
Gloria, entre lágrimas
El sufrimiento físico se ha sumado al desgaste emocional. Durante la primera prueba en equipo, Gloria no pudo contener las lágrimas al sentirse desbordada. Jorge Javier, sorprendido, le recordó que ya había vivido esta experiencia antes, pero ella fue tajante: “Es la edición más dura. Solo comemos coco, estamos comidos de todo, nos pica muchísimo el cuerpo y echamos mucho de menos a nuestra gente”.
Un rayo de esperanza
Pese a todo, la sobrina de Rocío Jurado logró uno de los hitos más importantes hasta ahora: convertirse en la segunda concursante capaz de pescar en esta edición. Un logro que la llenó de ilusión y que se ha convertido en el impulso que necesitaba para seguir luchando por la victoria.
La supervivencia más extrema
Entre lágrimas, hambre y cuerpos cubiertos de picaduras, los concursantes afrontan la que ya muchos consideran la edición más dura de Supervivientes. Y Gloria Camila, con sus altibajos, se está erigiendo como una de las grandes protagonistas del concurso.
