'El Hormiguero' pierde a dos invitados a última hora y se ve obligado a buscar una inesperada sustituta

'El Hormiguero' se enfrenta mañana a un revés de última hora. El programa de Pablo Motos tenía prevista la visita de los jugadores del Barcelona, Pedri y Ferrán, y en su lugar a buscado una inesperada sustituta.

Así lo anunció anoche el presentador al inicio del programa: "Hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferran, lo harán más tarde". Y seguidamente anunció quién acudiría en su lugar: "Pero vendrá Yurena".

La artista acudirá al show de Trancas y Barrancas después de estrenar hace unos meses su serie 'Superestar', que la ha devuelto a la primera línea mediática, con buenas críticas al producto y un concierto previsto para enero.

Nacho Cano, en 'El Hormiguero'

Después de explicar el cambio de invitados, Motos recibió a Nacho Cano, que aprovechó su visita para cagar contra el Gobierno después de los problemas legales con su musical 'Malinche': "Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen que lo paguen", comentó el artista.

Los coaches de 'La Voz', esta noche

Por su parte, esta noche el programa de Antena 3 continúa su escaleta prevista y entrevistará a los coaches de la próxima temporada de 'La Voz', que llega muy pronto a la cadena. Pablo López y Malú repiten en sus sillones, a los que se unen Sebastián Yatra y Mika como debutantes.