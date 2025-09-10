Joaquín Prat anuncia su boda con Alexia Pla tras tres años de amor: “Es la familia que he elegido”

El presentador de Telecinco vive uno de sus momentos más dulces y ha sorprendido confirmando que se casará con la mujer que le ha devuelto la ilusión.

Un verano lleno de cambios

A sus 50 años recién cumplidos, Joaquín Prat afronta una etapa de grandes novedades. Profesionalmente, acaba de estrenar El tiempo justo, el nuevo programa de las tardes de Telecinco con el que busca plantar cara al espacio de Sonsoles Ónega en Antena 3. Y en lo personal, acaba de dar el paso más importante: pedirle matrimonio a su novia Alexia Pla.

Un amor consolidado

El comunicador mantiene desde hace tres años una relación con la valenciana, copropietaria de dos centros de estética en Castellón y en Ibiza. Discretos, pero muy cómplices, han demostrado con viajes, gestos y publicaciones en redes que lo suyo es un amor sólido que no entiende de distancias ni agendas.

La pedida más especial

“Sí, le he pedido matrimonio”, confesó Joaquín en una entrevista con ¡Hola!, añadiendo con rotundidad: “Es la familia que he elegido”. Aunque no ha desvelado la fecha exacta de la boda, deja abierta la posibilidad de que se celebre en 2025. Además, el presentador no oculta sus ganas de ampliar la familia: “Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos”.

Declaraciones de amor en público

Que Joaquín está enamorado es evidente. En redes sociales no duda en compartir imágenes de la pareja, con mensajes románticos y dedicatorias llenas de cariño. Su hermana Alejandra Prat también ha mostrado públicamente su alegría por esta unión, comentando con un rotundo “AMOR” la última foto de ambos.

La mujer que conquistó a Joaquín

Alexia Pla, enfermera de formación y empresaria en el sector de la estética, se ha convertido en la compañera perfecta para el presentador. Aventureros, viajeros y unidos por la complicidad, la pareja demuestra que su relación va viento en popa y que ya no queda nada para poner rumbo al altar.