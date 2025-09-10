José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

El hijo de Carmen Borrego anuncia que se va a vivir con su pareja y recuerda la frase que su madre le dijo al conocerla: “A tu abuela le encantaría”.

Un amor que lo cambió todo

José María Almoguera reconoce que María Sánchez ha sido el motor que le devolvió la ilusión. “Fue María la que me abrió al amor. Si no llega a ser por ella, no me lo habría planteado”, confesó en Lecturas. La pareja se conoció en GH Dúoy, tras meses de complicidad frente a las cámaras, su relación se ha afianzado hasta dar el gran paso de irse a vivir juntos.

Una familia entregada

La ‘Jerezana’ no solo conquistó a José María, también se ganó el cariño de toda la familia Campos. “Mi madre la adora, mi hijo la adora, mi padre le tiene mucho cariño…”, reveló el colaborador. Y recordó una frase que le marcó profundamente: “Mi madre me dijo que a mi abuela le encantaría, que la adoptaría como hija”.

Carmen Borrego, feliz con su nuera

Carmen Borrego no esconde la sintonía que siente con María. “No sé si es porque somos andaluzas, pero somos muy familiares”, confesó en Vamos a ver, al tiempo que dejaba la puerta abierta a un futuro enlace: “Si siguen bien existirá esa boda. Precipitarse nunca es bueno”.

De la distancia a la reconciliación

El romance con la ‘Jerezana’ ha llegado en un momento clave para José María, que ha pasado de estar alejado del clan Campos a reconciliarse con su madre y convertirse en colaborador televisivo. Tras su mediática separación de Paola Olmedo, el joven asegura que ahora su relación con Carmen es “maravillosa”, algo que la propia Borrego confirma emocionada: “Hace tiempo que no pasaba unas vacaciones así con mi hijo”.

La nueva vida de José María

Entre el amor, la familia y su salto a la televisión, José María Almoguera ha encontrado un nuevo equilibrio. Y en el centro de todo, María ‘la Jerezana’, la mujer que no solo le ha devuelto la ilusión, sino que también ha conquistado a Carmen Borrego y al resto del clan.