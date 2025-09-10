Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

El hijo de Carmen Borrego confirma que se va a vivir con su pareja

José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

José María Almoguera revela la frase más especial de Carmen Borrego sobre María ‘la Jerezana’: “A tu abuela le encantaría”

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El hijo de Carmen Borrego anuncia que se va a vivir con su pareja y recuerda la frase que su madre le dijo al conocerla: “A tu abuela le encantaría”.

Un amor que lo cambió todo

José María Almoguera reconoce que María Sánchez ha sido el motor que le devolvió la ilusión. “Fue María la que me abrió al amor. Si no llega a ser por ella, no me lo habría planteado”, confesó en Lecturas. La pareja se conoció en GH Dúoy, tras meses de complicidad frente a las cámaras, su relación se ha afianzado hasta dar el gran paso de irse a vivir juntos.

Una familia entregada

La ‘Jerezana’ no solo conquistó a José María, también se ganó el cariño de toda la familia Campos. “Mi madre la adora, mi hijo la adora, mi padre le tiene mucho cariño…”, reveló el colaborador. Y recordó una frase que le marcó profundamente: “Mi madre me dijo que a mi abuela le encantaría, que la adoptaría como hija”.

Carmen Borrego, feliz con su nuera

Carmen Borrego no esconde la sintonía que siente con María. “No sé si es porque somos andaluzas, pero somos muy familiares”, confesó en Vamos a ver, al tiempo que dejaba la puerta abierta a un futuro enlace: “Si siguen bien existirá esa boda. Precipitarse nunca es bueno”.

De la distancia a la reconciliación

El romance con la ‘Jerezana’ ha llegado en un momento clave para José María, que ha pasado de estar alejado del clan Campos a reconciliarse con su madre y convertirse en colaborador televisivo. Tras su mediática separación de Paola Olmedo, el joven asegura que ahora su relación con Carmen es “maravillosa”, algo que la propia Borrego confirma emocionada: “Hace tiempo que no pasaba unas vacaciones así con mi hijo”.

Noticias relacionadas y más

La nueva vida de José María

Entre el amor, la familia y su salto a la televisión, José María Almoguera ha encontrado un nuevo equilibrio. Y en el centro de todo, María ‘la Jerezana’, la mujer que no solo le ha devuelto la ilusión, sino que también ha conquistado a Carmen Borrego y al resto del clan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
  2. Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
  3. Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
  4. Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
  5. Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
  6. Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
  7. Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
  8. Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte

Luz verde al plan municipal para reactivar la construcción de pisos asequibles en Gijón: "Es la mejor medida y la más efectiva"

Luz verde al plan municipal para reactivar la construcción de pisos asequibles en Gijón: "Es la mejor medida y la más efectiva"

Villanueva (Cangas de Onís) y Vega los Caseros (Parres), exigen un paso de peatones en la N-625, en las inmediaciones de la rotonda que da acceso a esas localidades

Villanueva (Cangas de Onís) y Vega los Caseros (Parres), exigen un paso de peatones en la N-625, en las inmediaciones de la rotonda que da acceso a esas localidades

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras 17 años sin verse: "Mi hermana querida, juraba que esto era un sueño"

El emotivo reencuentro entre las hermanas Inés y Angelina Coro tras 17 años sin verse: "Mi hermana querida, juraba que esto era un sueño"

Precaución en el Sporting: Dubasin no termina el entrenamiento y es duda ante el Burgos

Precaución en el Sporting: Dubasin no termina el entrenamiento y es duda ante el Burgos

La etapa 17 de la Vuelta a España, en directo: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero

La etapa 17 de la Vuelta a España, en directo: O Barco de Valdeorras - Alto de El Morredero

Cangas de Onís invierte 17.000 euros en el nuevo asfaltado de Villaverde

Cangas de Onís invierte 17.000 euros en el nuevo asfaltado de Villaverde

Desbroces en el cauce del río Güeña a su paso por Cangas de Onís

Desbroces en el cauce del río Güeña a su paso por Cangas de Onís
Tracking Pixel Contents