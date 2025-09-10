El DJ sorprendió a sus pequeñas con una experiencia VIP junto a su ídolo musical y vivieron un día que nunca olvidarán.

Una sorpresa muy especial

En medio de un momento personal complicado, Kiko Rivera quiso regalar a sus hijas una jornada mágica llevándolas al concierto de Camilo, el artista que ambas soñaban con ver en directo.

Kiko Rivera cumple el mayor sueño de sus hijas en un concierto inolvidable de Camilo / @riverakiko en instagram

Emoción en la zona VIP

Tal y como mostró en sus redes sociales, las niñas disfrutaron desde el área VIP, donde pudieron conocer al cantante colombiano, hacerse fotos con él y recibir una dedicatoria personalizada en una libreta. La sonrisa y la emoción de las pequeñas lo decían todo: habían cumplido su gran ilusión.

Pancartas, música y diversión

La mayor no quiso dejar pasar la ocasión y preparó una pancarta que rezaba: “Camilo, Evaluna, los mejores”. El espectáculo fue aún más redondo con la participación de artistas invitados como Manuel Carrasco, lo que multiplicó la magia de la noche.

Un recuerdo para siempre

Entre música, fotos y abrazos, padre e hijas compartieron un día inolvidable. Kiko Rivera logró que, pese a las turbulencias familiares, sus pequeñas vivieran una experiencia única que quedará grabada en su memoria para siempre.