Kiko Rivera cumple el mayor sueño de sus hijas en un concierto inolvidable de Camilo
Kiko Rivera sorprende a sus hijas con una experiencia VIP
El DJ sorprendió a sus pequeñas con una experiencia VIP junto a su ídolo musical y vivieron un día que nunca olvidarán.
Una sorpresa muy especial
En medio de un momento personal complicado, Kiko Rivera quiso regalar a sus hijas una jornada mágica llevándolas al concierto de Camilo, el artista que ambas soñaban con ver en directo.
Emoción en la zona VIP
Tal y como mostró en sus redes sociales, las niñas disfrutaron desde el área VIP, donde pudieron conocer al cantante colombiano, hacerse fotos con él y recibir una dedicatoria personalizada en una libreta. La sonrisa y la emoción de las pequeñas lo decían todo: habían cumplido su gran ilusión.
Pancartas, música y diversión
La mayor no quiso dejar pasar la ocasión y preparó una pancarta que rezaba: “Camilo, Evaluna, los mejores”. El espectáculo fue aún más redondo con la participación de artistas invitados como Manuel Carrasco, lo que multiplicó la magia de la noche.
Un recuerdo para siempre
Entre música, fotos y abrazos, padre e hijas compartieron un día inolvidable. Kiko Rivera logró que, pese a las turbulencias familiares, sus pequeñas vivieran una experiencia única que quedará grabada en su memoria para siempre.
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Los Prados cotiza al alza: 1.500 euros por un ternero y 3.000 por una vaca con cría en la feria de Grado
- Lío en El Carbayu: el cura y el presidente de la Sociedad de Festejos se enzarzan en el acto de la patrona de Langreo por la 'okupación' del santuario
- Expectación en Gijón por el oleaje en la playa de San Lorenzo (y hasta algún chapuzón temerario)
- Un estudio sobre la bahía de Gijón apunta a El Musel como foco de la contaminación: 'Habrá que seguir vigilando
- Un choque en Serín colapsa la 'Y' con cuatro kilómetros de retenciones
- Los asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte