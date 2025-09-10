Kiko Rivera e Irene Rosales juntos de nuevo, esto es lo que ha ocurrido
Es la primera vez que se ve a la pareja junta desde que se anunció su separación
A pesar de todas las polémicas que les rodean dos semanas después de anunciar su separación, Kiko Rivera e Irene Rosales han reaparecido juntos este miércoles, 10 de septiembre, por un motivo muy especial.
La expareja ha decidido aparcar sus diferencias y seguir manteniendo el vínculo para acompañar a su hija Carlota en su primer día de colegio. Sonrientes y conversando mientras acudían hasta el centro, Kiko e Irene han demostrado tener una cordialidad ante su hija.
La expareja salía del domicilio familiar junto a la niña y se unían a otros padres que también acompañaban a sus hijos al colegio. Mientras Irene conversaba con una de las madres más adelante, el dj se quedaba atrás haciendo lo mismo con un hombre.
Carlota
En un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja se adelantaba y dejaba atrás al resto del grupo para unirse a su exmujer y la pequeña Carlota, mostrándose así como una familia unida a pesar de todo lo que están atravesando estas semanas.
