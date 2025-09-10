Leire Martínez se despide de La Oreja de Van Gogh poniendo a la venta objetos icónicos de la banda en Wallapop
Leire Martínez inicia su carrera en solitario vendiendo en Wallapop
La cantante arranca su nueva vida en solitario desprendiéndose de piezas cargadas de recuerdos y simbolismo de su etapa en el grupo.
Una subasta con historia
Leire Martínez ha sorprendido a sus seguidores con un gesto inesperado: vender en Wallapop algunos de los objetos más emblemáticos de su paso por La Oreja de Van Gogh. Entre ellos, su primer micrófono, los guantes rojos del videoclip Mi nombre, una corbata inspirada en La noche estrellada de Van Gogh y hasta un jarrón sin rosas, guiño directo a una de las canciones más míticas de la banda.
“Agradecer y soltar”
La artista guipuzcoana lo ha explicado con sinceridad: “Ha llegado el momento de agradecer y soltar. Estos objetos fueron importantes, pero ya no encajan con mi presente”. Palabras que confirman que la cantante está lista para pasar página y construir una identidad musical propia.
El inicio de un nuevo camino
Con la campaña Esa no soy yo, Leire marca oficialmente el comienzo de su carrera en solitario. Aunque aún no hay fecha de lanzamiento para su primer álbum, trabaja en un repertorio más íntimo y personal, alejado del pop comercial que la acompañó durante más de 15 años en la banda.
Más que una venta, una declaración
Su perfil en Wallapop no es solo una curiosidad: es el reflejo de una artista que quiere dejar de ser “la voz que sustituyó a Amaia Montero” para convertirse en dueña de su propia historia. Una declaración de intenciones que ya ha despertado gran expectación entre fans y medios.
