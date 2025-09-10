Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucas, de Andy y Lucas, rompe su silencio: operaciones fallidas, burlas y su distanciamiento con Andy

El cantante se sincera en Me quedo conmigo sobre sus problemas de salud, su nariz y la complicada relación con su compañero de dúo.

Una confesión valiente

Lucas González, mitad del mítico dúo Andy y Lucas, reapareció en el programa Me quedo conmigo para hablar como nunca antes de sus inseguridades. Entre lágrimas y con enorme honestidad, reconoció los estragos que le han causado sus operaciones de nariz: “Es de ser valiente estar aquí teniendo como tengo la nariz”, confesó, recordando cómo en plena grabación tuvo que parar varias veces por sangrados.

Burlas y momentos duros

El gaditano relató lo difícil que ha sido enfrentarse no solo a los problemas físicos, sino también al juicio de las redes sociales. Las burlas sobre su aspecto le hicieron más daño del que muchos imaginan, llegando incluso a vivir un episodio traumático cuando le ofrecieron droga delante de su propio hijo, algo que calificó como “uno de los peores momentos de su vida”.

¿Un futuro lejos de Andy?

Además de hablar de salud, Lucas no esquivó las preguntas sobre su carrera musical. Aunque reconoció el apoyo de Andy, lanzó un mensaje claro sobre sus diferencias: “Apoyar me apoya, pero Andy no vale para hacer eso. Hay que tener disciplina y Andy no la tiene”. Una declaración que suena a distanciamiento y que deja abierta la posibilidad de verle iniciar un camino en solitario.

Una terapia en público

Acompañado de la psicóloga Alicia González, Lucas afronta esta experiencia como una auténtica terapia pública. La nueva temporada de Me quedo conmigo mostrará cómo el cantante busca superar sus miedos y fragilidades para abrir un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.

