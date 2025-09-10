Mariló Montero y David Broncano incendian La Revuelta con un cara a cara político y taurino
Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso cara a cara
La periodista visitó el programa para hablar de MasterChef Celebrity, pero acabó enfrentada con el presentador en un tenso debate que provocó abucheos, aplausos y momentos virales.
De charla ligera a choque ideológico
Lo que parecía una entrevista distendida se transformó en un auténtico pulso televisivo. Mariló Montero entró en el plató asegurando que RTVE está “dominada por la izquierda de la mañana a la noche”. Broncano, tranquilo, le recordó que si eso fuera cierto, ella no estaría participando en programas de la pública como La Revuelta o MasterChef Celebrity.
Ana Rosa, en el centro de la tormenta
El debate subió de tono cuando salió el nombre de Ana Rosa Quintana. Montero defendió que la presentadora no atacaba a Broncano como persona, sino como parte de lo que calificó de “encargo de Pedro Sánchez”. Él negó esa teoría y, entre aplausos del público, una espectadora se atrevió a lanzar un dardo: pidió a Ana Rosa que dejara de hablar de Begoña Gómez y se centrara en su marido, Juan Muñoz, condenado en 2023.
La tauromaquia, el otro gran choque
Por si faltaba tensión, Mariló defendió la tauromaquia como “arte y cultura de España”, provocando gritos de “¡maltrato animal!” desde las gradas. Broncano respondió tajante: “Si os gusta, pero al animal se le está maltratando”.
Entre tensión y humor
En medio de la crispación, Grison consiguió arrancar carcajadas con un comentario irónico: “¡Eso es acupuntura!”. Pero la tregua duró poco: la entrevista, calificada por Broncano como “calentita”, terminó convertida en uno de los momentos más comentados de la temporada.
