Pasapalabra vive su momento más romántico en el inesperado adiós de Manu: "Os merecéis un ramo de flores"

Las rimas de Manu Pascual en Pasapalabra se han convertido en el cierre más esperado del programa. El concursante madrileño que ha alcanzado ya los 300 programas, nunca olvida despedirse del público y de los invitados con su esperado poema en el que siempre incluye una divertida dedicatoria a los actores o cantantes que le han ayudado tanto a él como a Rosa, su compañera y rival, a conseguir los segundos de cara a jugar el cada vez más imponente bote final del programa.

Esta vez, y como no podía ser de otra manera, el psicólogo ha no ha dudado en reconocer el papel que los invitados de la semana han jugado en el concurso y les decía, “os merecéis unos ramos de flores”, ha asegurado.

Así, todos han acabado rindiéndose ante el inagotable ingenio del concursante.

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.